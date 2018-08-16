Ловушка диалогов с Россией для Украины и Запада

Москва активно использует призывы к диалогу для подавления настороженности, готовности и воли противника к сопротивлению и самозащите. Этот самый капкан который путинская клика приготовила миру, и в частности – Украине.

Говорили вчера с представителями одной западной структуры, в названии которой есть что-то о диалоге, а в миссии – «урегулировании конфликтов». Об этом пишет на своей странице в Facebook экс-генконсул Украины в Стамбуле, глава правления «Майдан закордонних справ», член партии «Укроп» Богдан Яременко.

У нас с «диалогом» концептуальная ловушка.

В Украине немного понимают, что политический Запад – это толерантность, компромисс, а затем – диалог. Они на Западе тоже умеют воевать и враждовать. Давно этого не делали всерьез и на собственной территории, не хотят, но умеют. Однако даже концепция самообороны и войны в их понимании не делает концепцию диалога менее актуальной.

Говорили вчора з представниками однієї Західної структури, в назві якої є щось про діалог, а в місії -"врегулювання… Опубліковано Bohdan Yaremenko Середа, 15 серпня 2018 р.

Политический Восток, грубым представителем которого на сегодня является Россия, воспринимает же диалог, не как суть и квинтэссенцию политики, а только как часть одного из инструментов политики и войны – обмана.

Кстати, эта проблема существует и в украинской внутренней политике. Мы все еще не собираемся друг с другом договариваться, а питаем надежды или заставить, или обмануть. Но, это как говорится – наши внутренние проблемы, касающиеся мира только в период переговоров с МВФ.

В отношении России все хуже. Диалог, как часть стратегии обмана, используется Россией в отношениях со всеми внешними партнерами и считается нормой российской элитой и широкими массами (и на внутренний, и на внешний аренах). И поскольку к диалогу россияне склонны прибегать исключительно в рамках поиска оптимального способа победить «партнера», искренние западные приглашение к диалогу они воспринимают как проявление слабости или попыток компенсировать недостаток воли или ресурсов противостоять России. Итак призывы к диалогу – это приглашение для России нагнетать давление.

И Запад, раз за разом, призывая Путина к диалогу, только ухудшает свою и нашу ситуацию.

Также Россия активно использует призывы к диалогу для подавления настороженности, готовности и воли противника к сопротивлению и самозащите. Все призывы «голубей мира» в Украине являются ничем иным, как способом демотивации украинцев защищать себя – «какой смысл в войне, которая все равно закончится миром? Нужно договариваться».

Это создает иллюзию, что чем больше диалога и переговоров, тем меньше войны.

Но невозможно договориться с тем, кто не хочет и не собирается выполнять договоренности.

Поэтому на сегодня единственной темой, которую я бы продвигал в «диалоге» с россиянами, вопрос «на каких условиях Россия готова взять на себя ответственность за войну в Украине»?

Это является ключевой проблемой. Пока Россия не согласится с тем, что она ответственна за эту войну, никакого мира и договоров с ней быть не может. Точнее может. Но эти договоры мало чем будут отличаться от Переяславского договора – и по сути, и по последствиям для Украины. Наши западные гости вчера кивали.

Богдан Яременко, Facebook