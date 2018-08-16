Сенцова используют как разменную монету в торгах с Путиным, – Каплан

Двоюродная сестра политузника Сенцова Каплан говорит о том что ее брат стал разменной монетой на торгах с Путиным. Тем не менее политузник не будет просить российского нацлидера о помилование.

Украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова, который голодает более 90 дней, используют как разменную монету. Об этом заявила его сестра Наталья Каплан, передает «Радио Свобода».

«Олега однозначно используют как товар сейчас. Идут торги. И я пока не знаю, чем все это закончится. Это печально», – сказала она.

«Он просто разменная монета», – добавила сестра Сенцова.

На вопрос, попросит ли он о помиловании, Каплан ответила, что Сенцов не будет просить помилования у Путина.

Также женщина рассказала, что брат по телефону разговаривал с мамой и голос у него был бодрый.

Однако отметила, что он никогда не жалуется и просит не пугать маму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает некорректными заявления об отказе Кремля в помиловании осужденному режиссеру Олегу Сенцову. Об этом он сказал, комментируя опубликованный в СМИ ответ администрации президента РФ на письмо матери заключенного в адрес Путина с просьбой о помиловании сына, сообщал «ТАСС».

В Кремле продолжают настаивать, что Сенцов должен просить о помиловании сам.

«Вы знаете, что есть действующее законодательство, и здесь употреблять фразу «отказали в помиловании», наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании (непосредственно от осужденного)», – цитирует Пескова российское агентство.

Отмечается, что Песков также заявил, что «более по данной теме ему добавить нечего».

Ранее сообщалось, что для того, чтобы президент РФ освободил Олега Сенцова, его личное обращение с ходатайством о помиловании не является обязательным условием. Об этом первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко написала в Facebook.

«Кремль лжет! Надежда Савченко не просила о помиловании! Цинизм, но о ее помиловании просили родственники убитых на Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что это был кремлевский сценарий. Отсутствие личной челобитной не помешало Путину помиловать Надежду», – напомнила Геращенко, комментируя письмо из РФ матери Сенцова, о том, что, мол, процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного.

«Кремлевские нелюди, циники, убийцы. Путин знает, что Олег никогда не напишет челобитную. РФ реализует сценарий медленного убийства Олега …. У мамы Сенцова в воскресенье был день рождения. Она ждала самый большой подарок – возвращение сына. Получила гнусное письмо из Кремля», – заявила первый вице-спикер.

Она добавила, что также ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров не писали никаких просьб о помиловании.

Накануне, Министерство иностранных дел призывало Россию освободить политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 93-й день. Об этом написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

«Каждая минута на счету. 93-й день голодовки А. Сенцова. Призываем Россию освободить его и более 70 заложников Кремля», – написала Беца.

Европейская киноакадемия, со своей стороны, предлагает объявить 14 августа Днем украинского режиссера Олега Сенцова, а президента России призывает освободить его. В заявлении говорится о том, что украинский политзаключенный Кремля в колонии в Лабытнанги голодает более 90 дней и потерял 30 килограммов, страдает от анемии и замедленного сердцебиения.

Европейская киноакадемия отмечает также, что 3 месяца протестов деятелей культуры со всего мира в защиту Олега Сенцова не дали результата, как и многочисленные обращения к Владимиру Путину на всех уровнях.

«Голоса тысяч людей на улицах более чем в 30 странах остались неуслышанными. Что еще должно произойти, чтобы те, кто у власти, наконец-то показали свое человеческое лицо?», – говорится в заявлении.

«Довольно! Давайте не будем смотреть, как Олег Сенцов умирает, а объявим 14 августа Днем ​​Олега Сенцова», – предлагают европейские коллеги украинского режиссера.

«Медиа во всем мире, главы государств, иностранные секретари, члены национальных парламентов и Европейского парламента, граждане – во вторник, 14 августа, они должны объединить свои голоса к президенту Путину в едином мощном призыве к человечности: Господин президент, будьте милосердны, освободите Олега Сенцова!», – призывает Европейская киноакадемия.

Российская правозащитница и журналистка Зоя Светова встретилась с украинским режиссером Олегом Сенцовым в колонии и рассказала, что он назвал свое состояние предкритическим. О своей беседе с политзаключенным Светова рассказала 14 августа «RTVI».

По словам правозащитницы, она разговаривала с режиссером 2 часа в его палате в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников.

Светова отметила, что Сенцов находится в «хорошей и чистой» четырехместной палате.

«Врачи колонии, которым Сенцов доверяет, делают то, что могут делать, но они не делают никаких прогнозов», – отметила она.

«Адвокат говорил, что ему (заключенному) делают капельницы и питательную смесь, которую он принимает. Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь», – сказала Светова.

Правозащитница подтвердила, что режиссер не планирует прекращать голодовку.

Также Светова рассказала, что цель голодовки Сенцова осталась та же: освобождение украинских политических заключенных из российских тюрем.

По мнению правозащитницы, нужно как можно скорее решить проблему обмена российских и украинских заключенных.

Как сообщалось, в августе 2015 года Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии за якобы «подготовку терактов в Крыму», он вины не признает и считает себя гражданином Украины.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку – до тех пор, пока российские власти не освободят украинских политических заключенных.

10 августа адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил RTVI, что режиссер якобы готов прекратить голодовку, если хотя бы двух-трех человек из его списка освободят.

За день до этого Динзе сказал, что Сенцов не прекратит голодовку и говорит: «Придется умереть – значит умру».

Несмотря на свои положение и состояние, Сенцов хочет дистанционно снимать фильм, в сентябре может начаться дистанционный кастинг.

Сенцов отказывается просить Владимира Путина о помиловании.

Но его мать обратилась к президенту РФ с такой просьбой месяц назад, 13 июля. Там до сих пор не отреагировали.

«Радио Свобода»