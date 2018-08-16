Антиматериальное оружие. О канадском убийце военной техники

На сегодняшний день уже вполне очевидно, что негласное эмбарго на поставку оружия для Вооруженных сил Украины со стороны Запада прорвано.

Естественно, как это было и с нелетальным оружием, первыми «ласточками» стали США и Канада. И если американцы поставили такое недешевое оружие, как противотанковый комплекс «Джевелин», в рамках программы помощи, то Канада пока ограничивается поставками за наличный расчет, пишет на страницах «Деловой Столицы» Михаил Жирохов.

И первым оружием с плашкой Made in Canada могут стать крупнокалиберные винтовки LRT-3 от компании PGW Defense Technologies. Сообщается также, что контракт на $770 тыс. уже подписан и, по некоторым данным, партия такого оружия может придти в Украину уже осенью.

Естественно, что количество поставляемого оружия является секретной информацией, однако учитывая, что цена на американском рынке этого образца составляет примерно $8,5 тыс, то максимум, что может получить наша армия, – это 90 единиц. Но учитывая, что в сумму контракта заложены также послепродажная поддержка, обслуживание и обучение, то, скорее всего, речь может идти о партии из 50 винтовок.

Собственно, LRT-3 представляет собой довольно тяжелую (общая масса 11 кг) однозарядную винтовку со скользящим затвором стандартного для НАТО калибра .50 BMG (12,7×99mm NATO). В винтовке используется магазин на пять патронов, а ее эффективная дальность стрельбы составляет 1,8 км.

Очевидно, что контракт был согласован с нашим Генеральным штабом, а значит, наше военное руководство по-прежнему считает недостаточным насыщение передовых частей крупнокалиберными винтовками (по западной классификации – «антиматериальные»).

А ведь еще в декабре 2017 г. Госдеп США утвердил коммерческую лицензию на продажу Украине партии самозарядных снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов и сопутствующего имущества к ним общей стоимостью $41,5 млн. Учитывая стоимость одной винтовки от $12 000 до $14 769 в зависимости от комплектации и исполнения, это должно быть достаточно серьезно.

Кстати, такие винтовки закупались и ранее – по гражданским каналам (винтовки этой модели продаются в США вполне легально в оружейных магазинах). Так, в декабре 2014 г. через государственную компанию «Укринмаш» 15 винтовок было приобретено для нужд подразделений Сил специальных операций, а в марте 2015 г. – 52 ствола для нужд Национальной гвардии Украины (через компанию AMI Global Security с разрешения Государственного департамента США) на сумму $502,94 тыс.

В условиях позиционной войны выбор такого довольно тяжелого и не мобильного оружия очевиден – подготовленная снайперская пара вполне может контролировать довольно большой сектор обороны и эффективно бороться не только с живой силой противника, но и с легкой бронетехникой.

Но с появлением стрелкового оружия западного образца на повестку дня становится другой вопрос – обеспечение качественными патронами. Как видится, кроме американского контракта, на данный момент основным источником снабжения снайперов ВСУ патронами является как государственная, так и волонтерская закупка у коммерческих структур. Так, буквально недавно в СМИ была информация, что более тысячи патронов калибра .308 передали 93-й механизированной бригаде украинские патриоты из Испании, Португалии, городов Одесса и Кривой Рог. Причем вполне понятно также то, что это удовольствие, мягко говоря, не дешевое.

В этой связи стоит сказать и о разработках отечественных оружейников, которые сконцентрировались на образцах под «советский» патрон 12,7×108 мм, которых до начала войны на складах было довольно много, да и на восточноевропейском оружейном рынке они стоят довольно умеренно. Так как для антиматериальных винтовок снайперская точность не является таким уж приоритетом, как для образцов меньших калибров, то этот фактор может стать довольно важным для развертывания массового отечественного производства.

Тут стоит отметить прежде всего разработку харьковской компании «ХАДО» – это Snipex М75. Она представляет собой компактный однозарядный образец – буллпап с концепцией сильно напоминающей винтовки компании Barrett. По словам производителя, стрелок из нее может поражать цели на дистанции до 3 тыс. м.

Кстати, на нынешний момент неким эрзацем настоящей крупнокалиберной винтовке выступает модификация «старого доброго» советского пулемета ДШКМ – (ТК), разработанная волонтерами в конце 2015 г. и позже принятая на вооружение ВСУ. Вполне себе удачный пулемет стал более маневренным, хотя 42 кг все-таки немалый вес. Тем не менее эта модификация массово пошла в войска (были организованы даже курсы для стрелков) и ныне является чуть ли не обязательным атрибутом наблюдательного пункта или взводного опорного пункта на переднем крае обороны.

Таким образом, можно говорить о том, что с поставками канадских винтовок в какой-то мере будет решена проблема крупнокалиберного снайперского оружия в передовых частях группировки на Донбассе. Дальше, по всей видимости, внимание военных переключится на винтовки армейского калибра. А тут просто непаханое поле – за годы войны старые советские СВД изрядно поизносились, а волонтерские поставки отличались крайней хаотичностью и использованием большой гаммы калибров. И основной задачей будет приведение всего этого «зоопарка» к одному стандарту.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»