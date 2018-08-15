Таиланд может приобрести в Украине сотню танков БМ «Оплот-Т»

Ранее закупленная Таиландом у Украины бронетехника поступила в распоряжение одной из армейских частей Королевской армии Таиланда и проходит финальные полевые испытания перед принятием на вооружение.

В Таиланде не исключают возможности дальнейшей закупки украинских танков БМ «Оплот-Т» и углубления сотрудничества с украинскими оборонными предприятиями в военной сфере. Об этом, как сообщает «Defense Express», заявил военный эксперт Сомпонг Нондхаса (Sompong Nondhasa) на своей странице в Facebook.

Согласно информации, обнародованном специализированным информационным ресурсом Thaidefense-news со ссылкой на таиландського эксперта, Королевская армия Таиланда все еще потрибуе замены для сотни устаревших танков M-41, которые были ранее выведены из состава вооруженных сил. Среди претендентов на замену он называет и украинский «Оплот-Т», который стал победителем танкового тендера в 2011 году.

В сообщении отмечается, что финальная партия машин (6 танков и 2 БРЭМ) были доставлены в Таиланд 29 июля 2018 года. Эта бронетехника поступила в распоряжение 2 кавалерийской бригады (входит в состав 2 пехотной дивизии) Сухопутных сил Таиланда. В течение месяца, новые машины будут проверены во время испытаний в полевых условиях и приняты на вооружение.

Эксперт отметил, что в настоящее время тайские военные, совместно с ХКБМ занимаются строительством центра обслуживания поставленной Украины военной техники (БТР-3Е и БМ «Оплот-Т»). В ближайшее время ожидается завершение работ. При этом подчеркивается, что харьковские производители заверили своих тайских коллег в решении тех незначительных проблем, которые были у завода ранее, с созданием новой техники в интересах Королевской армии Таиланда.

«Defense Express»