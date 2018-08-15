В России возмутились намерениям Украины создать «список Сенцова»

Речь идет об украинской инициативе создать совместно с международными партнерами аналог «списка Магницкого» – санкционного списка против виновных в нарушении прав украинских политзаключенных в России.

В МИД России возмутились намерением Украины создать санкционный список россиян, виновных в нарушении прав украинских политзаключенных. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет «ТАСС».

По ее словам, Москва будет рассматривать включение Киевом политиков РФ в создаваемый аналог «списка Магнитского» как грубое нарушение норм международного права.

«Анонсируемый киевским режимом пакет, который можно сравнить со «списком Магнитского», – очередная попытка ввести односторонние принудительные меры, противоречащие международному праву и практике цивилизованного межгосударственного общения», – возмущается Захарова.

Она заявила, что эти правонарушения «никем не доказаны», а Украина «нарушает принципы презумпции невиновности».

«Складывается впечатление, что украинские власти следуют дурному примеру из-за океана», – подчеркнула чиновница.

13 августа украинский министр юстиции Павел Петренко сообщил на пресс-конференции, что Украина будет обращаться к своим международным партнерам с предложением сформировать отдельный санкционный список по аналогии «списка Магнитского», где будет перечень лиц, причастных к похищению и лишению свободы украинцев, издевательствам и пыткам украинских граждан, которые являются политическими заключенными на территории РФ. Об этом сообщил на пресс-конференции министр юстиции Павел Петренко, информировал «Укринформ».

По его словам, после того как Украина 10 августа подала иск в ЕСПЧ против России за нарушения прав украинских политзаключенных, она собирается создать отдельный список тех, кто попадет за это под санкции.

«Мы будем обращаться к нашим международным партнерам с предложением формировать отдельный санкционный список по аналогии со «списком Магнитского», где будет фактический перечень лиц, причастных к похищению и лишению свободы, издевательствам и пыткам украинских граждан, которые являются политическими заключенными на территории РФ», – заявил он.

Петренко отметил, что иск Украины в Европейский суд по правам человека – это первый юридический документ украинского правительства против РФ, который описывает массовые нарушения прав человека, которые допускаются против украинских политзаключенных в России.

«С конкретными фамилиями причастных к этому российских чиновников, в том числе и чиновников, и это дает нам сейчас аргумент перед нашими международными партнерами о введении дополнительных санкций, персональных санкций против всего руководства РФ и причастных к этим политически мотивированным преследованиям чиновников, работающих в РФ», – сказал Петренко.

Он добавил, что это уже шестое межгосударственное заявление Украины в ЕСПЧ.

«ТАСС»