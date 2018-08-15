Украина нанесла ответный удар. Как отреагирует Россия на задержание ее судов?

Что общего в аресте российского сухогруза Seabreeze в Одессе и в вероятном аресте российского танкера Mekhanik Pogodin в Херсоне? Давайте разберемся…

И к каким реакциям РФ в ответ надо быть готовыми? Об этом на своей странице в Facebook пишет глава наблюдательного совета «Майдан закордонних справ», эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко.

1) На фоне внимания СМИ и Facebook к возможному аресту (или какому-то другому ограничению) российского танкера Mekhanik Pogodin (принадлежит Veb-Leasing, находящемуся под санкциями Украине: блокировка активов), отошла на второй план первая похожая новость прошлой недели:

– 30.07.18 (обнародование 07.08.18) Апелляционный суд Одесской области оставил без изменений решение Приморского районного суда Одессы, которым удовлетворено ходатайство прокурора отдела прокуратуры АР Крым и г. Севастополь о наложении ареста на судно Seabreeze (владелец Trans holdings overseas SA – Care of Trans-Service Maritime Agency Ltd).

Дві перемоги на морі — Або що спільного в арешті російського суховантажу SEABREEZE в Одесі та в ймовірному арешті… Опубліковано Andrii Klymenko Понеділок, 13 серпня 2018 р.

Этот арест произошел в целях обеспечения возмещения убытков, причиненных Украине хорошо известным севастопольским судном-земснарядом Pechora, которое осуществляло во время оккупации Крыма добычу морского песка в районе Бакальской косы (заповедник «Лебедине острова») и принадлежит тому же российскому владельцу, что и арестованное в Одессе Seabreeze. Судно было задержано в порту «Южный» еще в начале апреля: с тех пор владелец пытается это оспорить в судах. Но пока неудачно.

В этом деле собрано килограммы доказательств, но главные два прецедента: а) появилась результативная практика совместной работы на результат всех официальных структур, занимающихся нарушением крымских санкций; б) теперь все владельцы судов – нарушителей крымских санкций имеют реальную перспективу ареста других судов, принадлежащих им (и не только в Украине), хотя именно эти другие суда и не нарушали крымских санкций.

2) Что касается танкера Mekhanik Pogodin – это возможность создать прецедент реального выполнения санкций в отношении РФ (в небанковский и не в ІТ-сфере), которые были приняты СНБО и введены в действие президентом Украины. В санкционном перечне есть владелец танкера Veb-Leasing. Сейчас этот танкер не арестован, потому что арест – не компетенция СБУ, которой СНБО поручила (вместе с КМУ и НБУ) «обеспечить реализацию и мониторинг эффективности» санкций. То есть, надо ждать суда.

Конечно, активисты и соответствующие государственные органы, еще утром 10.08.18, когда танкер пришел в Херсон, проверили: этот танкер в Крым не заходил, другие суда этого собственника (Veb-Leasing), похоже, тоже не заходили (похоже на то, что владельцы меняются, прячутся в оффшорах и т.п.). да, оператором этого судна является российская компания VF Tanker, которая «засветилась» в оккупированном Крыму с другими судами других владельцев. Но оператор (Ship manager) – не всегда владелец: то есть, связь как бы есть, но не прямая. И это еще требует кропотливой работы.

Но уже сегодня мы надеемся, что решение СНБО и указ президента впервые получит механизм реализации: для этого достаточно оснований.

После этого можно разворачивать широкую работу по выявлению в Украине активов всех компаний РФ, имеющихся в санкционных списках Украины, – действовать с ними по прецеденту будет легче и понятнее.

3) Без сомнения, государство-оккупант и агрессор использует это для новых действий со своей стороны. Каких? Это можно только прогнозировать: может быть, что угодно. И в целом мы должны понять: на каждую нашу атаку в применении санкций – получим жесткий ответ РФ в отношении нашей экономики.

Конечно, можно занять позицию «не трогать, потому что кто-то там нападет» – но это капитуляция. Тем более, что «кто-то» уже напал в феврале 2014. Нам надо атаковать и дальше, но и понимать, что в экономической войне не бывает без потерь и с нашей стороны тоже. Как их предвидеть и минимизировать – это уже другой большой разговор.

4) Также неудивительно, что эти дела (особенно – с танкером) вызвали достаточно острую дискуссию в Facebook. В том числе, между теми, кто по своим обязательствам занимается подобными вопросами.

Кстати, на мой личный взгляд, когда государственные служащие из различных структур даже жестко конкурируют между собой, то это тоже хорошо. По моему мнению, это не «поход за орденами», а поход на пользу общему делу – победе в войне. Только очень хотелось бы, что в этой здоровой конкуренции мы не теряли ощущение того, что все мы в одном окопе и воюем против одного и того же врага.

Андрей Клименко, Facebook