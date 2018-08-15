Трамп подверг критике оборонный бюджет США из-за России и Крыма

В частности главу Белого дома не устраивают пункты запрещающие финансирование любых проектов, где предполагается признание права России на Крым, а также – военного сотрудничества с Россией до того времени, пока Москва не выведет войска из Украины.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал некоторые положения закона о «Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны» (NDAA), подписанного им 13 августа. Об этом пишет «USA Today».

После подписания Трамп заявил, что «очень гордится своей выдающейся ролью в этом», однако через несколько часов в письменном заявлении глава Белого дома критически высказался о четырех из восьми положениях закона, которые касаются РФ. В частности ему не понравилась норма, запрещающая финансирование любых проектов, где предполагается признание права России на Крым, а также запрет военного сотрудничества с Россией до того времени, пока Москва не выведет войска из Украины.

Другие раскритикованные Трампом положения закона в отношении РФ, содержащих требование к Белому дому отчитываться о шагах, предпринятых в ответ на нарушение Россией Договора об открытом небе, а также предоставлять отчеты относительно нового соглашения по ядерному оружию START.

В общем Трамп высказал предостережения в отношении 52 положений закона, в большинстве из которых, по его мнению, Конгресс пытался ограничить полномочия президента в международной политике.

Трамп говорит, что такие положения подрывают роль президента как «единственного представителя страны в международных отношениях».

Одна из статей документа позволяет выделить Министерству обороны США $250 млн для оказания помощи Украине. В эту сумму заложено $50 млн на оборонные летальные виды вооружений.

Документ включает положения о продолжении сотрудничества с Украиной в вопросе кибербезопасности, который предусматривает помощь Киеву в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.

Также в разделе об «усилении сдерживание российской агрессии в Европе» говорится об усиленной помощи Украине и поддержки реформ оборонного сектора.

Проект бюджета-2019 закладывает «развитие и внедрение комплексной стратегии сотрудничества в области безопасности, которая объясняет и определяет приоритеты поддержки союзников и партнеров в Европе, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию, Украину, Молдову и Грузию;» и «изучение возможности увеличить периодичность и масштаб проведения военных учений НАТО в Черном море с участием Украины и Грузии».

«USA Today»