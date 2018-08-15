МВД Украины зафиксировала резкий рост нелегальных мигрантов в стране

Дело осложняется еще и тем, что Россия отказывается принимать обратно нелегальных мигрантов по процедуре реадмиссии, нарушая тем самым международные договоры.

Увеличение притока нелегальных мигрантов в Украину становится угрозой для государственной безопасности страны. Об этом сообщил 15 августа первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на тактико-специальных учениях в Черниговской области.

«Массовый приток нелегальных мигрантов является критическим», – передает его слова пресс-служба МВД.

По словам Ярового, только в течение 2 недель на территории Украины было выявлено 1167 нелегальных мигрантов.

«В отношении большинства из них принято решение о принудительном выдворении из Украины», – добавил он.

Директор департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Наталья Науменко сообщила, что в ГМС надежды на сокращение нелегальной миграции нет.

«Руководство Государственной миграционной службы разрабатывает план чрезвычайных действий на случай массового входа в Украину нелегальных мигрантов. Этот план будет в ближайшее время представлен руководству МВД», – отметила она.

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, для противодействия нелегальной миграции к патрулированию приграничных территорий будут привлекаться полицейские.

Первый заместитель лавы Государственной пограничной службы Василий Серватюк заметил, что только за минувшие сутки на государственной границе задержали 2 организованные группы нелегалов общей численностью 7 человек.

Серватюк также сообщил, что Россия нарушает международные договоры о реадмиссии, поскольку не принимает нелегальных мигрантов, прибывающих из их страны.

По данным МВД, в черниговском пункте временного содержания нелегалов, рассчитанном на 208 человек, сейчас находится 223 иностранца из разных стран мира.

Как сообщалось, в Украине становится все больше незаконных мигрантов – почти 1,5 тысячи за полгода.

С 26 июля полиция, пограничники и Миграционная служба начали по всей Украине спецоперацию «Мигрант» с целью ловли преступников-иностранцев.

Пресс-служба МВД Украины