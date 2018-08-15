Тука считает неудачной идею аккредитации волонтеров в зоне проведения ООС

Ранее командующий ООС на Донбассе генерал Наев подчеркнул, что на передовой не должны находится люди не имеющие прямого отношения к ООС. Речь в первую очередь шла об украинских добровольцах и волонтерах.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает намерение Генштаба ВСУ ввести аккредитацию для волонтеров – неудачной инициативой. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент «Левый Берег».

«На моей памяти это далеко не первая попытка, скажем так, – упорядочить волонтерское движение. Еще в 2014 году, когда я был волонтером, тогда МОУ пыталось нас загнать в какие-то рамки. Но ничего из этого не вышло», – сказал Тука.

Он также выразил сомнение, что это предложение Генштаба об аккредитации для волонтеров, будет реализовано на практике.

«Я не знаю какую цель преследует эта инициатива. Не думаю, что это удачный пример. Потому что очень часто отношения между военными и волонтерами больше, чем формальные», – считает он.

На днях начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев сообщил, что Генштаб разработал проект инструкции по аккредитации волонтерской деятельности на Донбассе и после общественного обсуждения он будет принят командованием операции.

Ранее командующий ООС Сергей Наев также выступил против присутствия вооруженных добровольцев и волонтеров на передовой. По его словам, передавать помощь бойцам и общаться можно в тыловой зоне. Об этом Сергей Наев рассказал в интервью «Обозревателю».

«Что касается людей, которые раньше ездили для выполнения непонятных заданий в зону боевых действий, которые не имеют законного права иметь оружие … Теперь люди, которые не входят в состав ни одной силовой структуры, официально, согласно нормам закона, лишены права находиться в зоне боевых действий», – заявил Наев.

Генерал-лейтенант отказался конкретизировать, добровольцев каких формирований он имел в виду. В то же время он подчеркнул, что в районе боевых действий будут находиться только Вооруженные силы Украины и подразделения других силовых структур ООС.

«Сейчас волонтеры приезжают не на передний край, а в тыловую зону, где они передают материальную помощь, встречаются и общаются как с руководством бригады, так и с подразделениями, с отдельными военнослужащими. Это делается, в том числе, и ради безопасности самих волонтеров. Потому что сейчас в районе боевых действий, на переднем крае, опасно для гражданских, которые не имеют соответствующей подготовки. Ну, и прав находиться там – тоже. В соответствии с законодательством», – добавил Наев.

Вместе с тем, в Минобороны сообщили о планах сформировать экспериментальный взвод медицинской эвакуации в боевых условиях совместно с волонтерами, которые помогали в эвакуации раненых на Донбассе и которые сейчас подписали контракт и проходят службу в ВСУ. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Отмечается, что этот проект реализуется совместно с представителями волонтерских организаций, которые помогали в эвакуации раненых на Донбассе и которые сейчас подписали контракт и проходят службу в Вооруженных Силах Украины.

«Сейчас происходит формирование первого экспериментального взвода медицинской эвакуации на базе одного военно-медицинского учреждения ВСУ. Кроме того, к формированию подразделения привлекаются волонтеры, которые работали в боевых условиях и опыт эвакуации и оказания помощи раненым во время боевых действий на востоке страны», – говорится в сообщении.

Отмечается, что новая система медицинской эвакуации позволит всем желающим войти в состав ВСУ. Желание присоединиться к такой инициативе Минобороны изъявили уже более 70 человек.

«Левый Берег»