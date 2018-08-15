Россия на пути в 37 год. О показательном процессе над Павликовой и Дубовик

В Москве планируется акция в поддержку заключенных в СИЗО девушек – Анны Павликовой и Марии Дубовик, которые проходят по делу так называемой антиконституционной группы «Новое величие».

Организаторы мероприятия под названием «Марш матерей» добиваются перевода подследственных под домашний арест. Шествие не согласовано. И мэрия, и один из адвокатов девушек призвали отказаться от его проведения. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что ситуация чревата разрастанием общественного недовольства.

«Новое величие», по версии следствия, – экстремистская организация, которая ставила целью насильственное свержение законной власти в России. Ни одной подобной акции участники провести не успели – их задержали. Как они собирались устраивать революцию – тоже не особенно понятно. Из материалов дела следует, что молодые люди собирались в «Макдоналдсе», говорили о политике, а также учились стрелять и изготавливать «коктейли Молотова». У кого-то из них имелся карабин «Сайга». На этом все.

По делу проходят несколько десятков человек. В СИЗО находятся не все, только наиболее активные члены группы – опять же, по мнению следствия. Среди таковых – две совсем молодые девушки: Анна Павликова, которая в изоляторе отметила совершеннолетие, и 19-летняя Мария Дубовик. Причем родственники считают, что у Павликовой серьезные проблемы со здоровьем. Но ФСИН это отрицает.

Это дело имеет широкий общественный резонанс. Известный факт, что в организацию был внедрен специально обученный офицер спецлужб или же оперативный сотрудник полиции. Именно он, как считается, во многом и спровоцировал оппозиционно настроенных граждан на антиконституционные действия.

История вышла на самый верх, но реакция как всегда стандартная: мы в курсе, но в полномочия суда не вмешиваемся.

Между тем, общественность призывает выйти на мирный, но несогласованный митинг. По этому поводу возникла еще одна большая дискуссия – одним из спикеров, как бы со стороны здравого смысла, выступила главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, которая призвала активистов остаться дома, так как их действия могут только все испортить и навредить девушкам. Один из адвокатов фигуранток дела тоже против, ведь им занимаются профессионалы.

Дальше понятно – власть не принимает решений под давлением, не нужно раскачивать лодку и так далее. Не вызывает сомнений, что любые митинги сейчас для руководства страны и Москвы некстати: одно дело – общественное возмущение в интернете, другое – уличные акции в центре столицы под объективами иностранных корреспондентов.

Плюс налицо раздражение в обществе в целом – падающий рубль, санкции и повышение пенсионного возраста. То есть существует опасность разрастания общественного недовольства. Хотя, конечно, желание власти провести профилактику революционных настроений в целом понятно, равно как то, что и с экстремизмом надо бороться. Не нужны нам перевороты и революции.

Но методы родом из 1937 года подводят в первую очередь государство, выставляют его в совсем неприглядном свете.

В итоге напряженность не спадает. Не всегда ставка на жесткость себя оправдывает. Пряник нужен, не только кнут. Действовать мягко всегда сложно, здесь думать надо. А закрыть в СИЗО куда проще – проверенный годами метод.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»