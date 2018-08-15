Саввиди потребовал от России наказать российских зачинщиков конфликта после матча ПАОК–«Спартак»

После ответного матча в Греции российские журналисты и дипломаты, присутствовавшие на стадионе, спровоцировали нападение на себя фанатов греческого футбольного клуба ПАОК.

Владелец футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди, имеющий двойное – греческое и российское гражданство, заявил, что обратился в Министерство иностранных дел России с просьбой объяснить причины конфликта, возникшего после победы его команды над российским «Спартаком». Об этом передает «GSP».

«Русские получили то, что заслужили, они повели себя очень некрасиво. И я имею в виду не только журналистов, но и поклонников «Спартака», – сказал бизнесмен.

«Некоторые люди напились, и у них сложилось впечатление, что они могут сделать все, что хотят. Я заявил министру иностранных дел России, я попросил их проанализировать, что произошло», – добавил он.

Российские СМИ пишут, что Саввиди якобы заявил, что именно сотрудники российского консульства пришли в состоянии алкогольного опьянения.

«Я буду требовать возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников консульства, которые напились и решили, что они могут качать права. Я сообщил МИД России. Сотрудники российского консульства в Салониках должны покинуть Грецию», – приводит цитату Саввиди «Sport24».

Сообщалось, что после игры фанаты ПАОК напали на присутствовавших на стадионе российских журналистов из-за якобы неприличного жеста. Для болельщиков «Спартака» матч был закрыт из-за дисквалификации.

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) ранее заявил, что его репортерам стали доступны документы Министерства внутренних дел Македонии, согласно которым греческий бизнесмен и бывший депутат Госдумы РФ Иван Саввиди якобы заплатил около 300 тыс. евро македонским противникам соглашения с Грецией по изменения названия, которое разблокирует вступление в ЕС и НАТО. Сам Саввиди отверг эти обвинения.

«GSP»