В Одессе осудили организаторов «Одесской народной республики»

Все осужденные получили сроки заключения свыше 5 лет, но с учетом предварительного заключения и благодаря «закону Савченко» – фактически уже отбыли практически весь срок.

Малиновский районный суд Одессы 9 августа вынес приговор по делу трех организаторов «Одесской народной республики». Об этом сообщает информагентство «Левый Берег».

В решении суда говорится, что они признаны виновными в незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК), подготовке к созданию незаконных вооруженных формирований (ч.1 ст. 14; ч.2 ст. 28; ч.2, ч.3, ч.4 ст. 260 УК), подготовке к захвату госучреждений (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.341), подготовке к похищению оружия (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 262), а также в действиях, направленных на захват государственной власти (ч.1 ст.109 УК).

Один из преступников получил 5 лет и 1 месяц лишения свободы, второй – 5 лет и 2 месяца, третий – 5 лет и 6 месяцев. С учетом предварительного заключения и благодаря «закону Савченко» суд засчитал в срок наказания по 4 года 10 месяцев и 17 дней.

До вступления приговора в законную силу сепаратисты будут находиться под личным обязательством без права выезда за границу.

В ходе следствия было установлено, что преступники планировали создать «Одесскую народную республику» на юге Одесской области. С этой целью они собирались захватить воинские части, отделения полиции и пограничной службы в Болградском и Белгород-Днестровском районах, порты, объекты инфраструктуры.

Захват власти планировался на май 2015 года. Сначала преступники хотели отделить от Украины юг Одесской области до села Барабой Овидиопольского района, потом – захватить Одессу и дойти до административной границы с Николаевской области.

По словам одного из осужденных, это должно было стать «второй русской весной».

Агентство «Украинские Новости» сообщает, что приговоры вынесены Игорю Януковскому, Александру Луценко и Виктору Жуковскому. Четвертый обвиняемый Игорь Махиненко находится в розыске, его будут судить после задержания.

Напомним, что вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила Кремль в наглой лжи относительно помилования политузника Олега Сенцова.

«Левый Берег»