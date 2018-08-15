Visa и MasterCard отказались от первыпуска и обслуживания банковских карт в Крыму

«Банки» работающие в оккупированном Россией крыму больше не могут перевыпускать и обслуживать банковские карты мировых платежных систем Visa и MasterCard.

В оккупированном Россией Крыму со вторника, 14 августа, полностью прекращено обслуживание карт Visa и MasterCard. Они будут заблокированы, сообщает служба «Русская служба BBC».

Оккупационный Генбанк заявил, что больше не будет обслуживать карты Visa и MasterCard, в том числе и те, у которых еще не истек срок годности. По словам нескольких клиентов банка, им предлагают заменить их на карту платежной системы «Мир». Ее оператором является «Национальная система платежных карт», принадлежащая российскому Центробанку.

До 2017 года помимо Генбанка карты международных платежных систем Visa и MasterCard выпускал еще только банк «Рублев». Но в июне этого года Центробанк России отозвал у него лицензию.

С 2014 года в отношении оккупационных властей Крыма введены санкции США, запрещающие американским компаниями работать на территории Крыма. После этого Visa и MasterCard перестали предоставлять услуги на полуострове. Клиенты крымских банков не могли пользоваться банковскими картами за пределами региона, а владельцы карт российских банков не могли снимать деньги в Крыму. В апреле 2015 года на полуострове заработала российская платежная система.

«Русская служба BBC»