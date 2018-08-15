Оккупированный Донбасс и российский рубль в экономике региона

Пока у нас придумывают многочисленные «мирные планы» и мечтают о «реинтеграции» ОРДЛО, «по ту сторону» линии разграничения события развиваются по своей логике.

В частности, «лидер» самопровозглашенной республики на территории Донецкой области Александр Захарченко издал недавно указ о переводе всех расчетов на российский рубль. Таким образом российский рубль становится фактически валютой квазиреспублики. Об этом пишет на своей странице в Facebook политолог, преподаватель Киевского Национального Университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Пожалуй, не надо особо доказывать, почему первый вопрос – это как такое решение соответствует так называемым Минским договоренностям, в любой редакции предусматривающим только одну цель – возвращение ОРДЛО под украинскую юрисдикцию? В то же время введение российской валюты – это признак перехода под юрисдикцию РФ.

Тим часом, поки у нас вигадують численні «мирні плани» та мріють про «реінтеграцію» ОРДЛО, «по той бік» лінії… Опубліковано Петром Олещуком Вівторок, 14 серпня 2018 р.

Вызывает удивление пассивная позиция украинского руководства и дипломатов, которые в последнее время только твердят о «безальтернативности Минских договоренностей».

Например, недавно спикер Андрей Парубий говорил, что мы должны утвердить пролонгацию во времени так называемого закона «Об особом порядке самоуправления в ОРДЛО», который сейчас на практике не выполняется. Председатель Верховной Рады говорил, что все это нужно, чтобы показать «западным партнерам» преданность Украины мирным договоренностям, чтобы те пролонгировали действие санкций против РФ.

Но какой смысл в подобных демонстрациях, когда другая сторона столь демонстративно игнорирует те же договоренности? Почему мы «проглатываем» это и делаем вид что ничего не происходит? Где ноты МИД, где созыва Нормандской четверки? Где обращение президента Украины к лидерам стран – гарантов Минских соглашений?

На Донбассе основная валюта – это отныне российский рубль, а руководство Украины продолжает играть в «колхоз «Тихе життя».

На самом деле, это все очень серьезно. Всех очередной раз испытывают на прочность. Это как с первыми танками на Донбассе или первыми «гуманитарными конвоями». Это официальное закрепление статуса российского влияния.

Если руководители Украины это «проглотят», то дальше будет попытка «фейковой реинтеграции», когда все в ОРДЛО будет российским. Включая деньги. Хотя формально всем будут рассказывать, что Донбасс – это Украина.

Петр Олещук, Facebook