Facebook заблокировал личную страницу Аркадия Бабченко

Facebook продолжает свои блокировки аккаунтов известных журналистов, политиков, гражданских активистов. На сегодняшний день уже были заблокированы личные страницы журналистов: Романа Цимбалюка, Айдера Муждабаева. Сегодня к ним добивался и аккаунт Аркадия Бабченко.

Аркадий Бабченко написал обращение к администрации Facebook, в котором выразил свое несогласие с произошедшей блокировкой страницы, а так же поддержал своих заблокированных коллег. Обращение размещено в Facebook на аккаунте «Аркан Арканоид».

«Меня зовут Аркадий Бабченко Я журналист, оппозиционный Путину. Я был вынужден покинуть Россию из-за угроз. Недавно спецслужбы России пытались меня убить в Киеве. А сейчас мой аккаунт заблокирован якобы из-за массовых жалоб.

To whom it may concern. My name is Arkady Babchenko. I am a journalist who opposes and protests against Putin. I was… Опубліковано Арканом Арканоидом Середа, 15 серпня 2018 р.

Я не согласен с блокировкой, потому что это была спланированная атака кремлевских троллей. Тех самых, которые спецслужбы России использовали для вмешательства в выборы в США и продолжают это делать в разных странах мира. Таким же образом, как и мой аккаунт, были забанены аккаунты украинских журналистов Айдера Муждабаева, Романа Цимбалюка и Мирослава Гая. Атаки ботов на украинских активистов совершаются постоянно, но в последний месяц стали особенно активны.

Таким образом, на мой взгляд, Россия пытается вмешаться в выборы и внутреннюю политику Украины. Алгоритм действий троллей один и тот же: сначала появляются несколько фейковых аккаунтов с именем известного журналиста, затем начинается атака троллей с жалобами на какую-либо публикацию в Фейсбук, а за этим следует блокировка аккаунта.

Я норм сообщества не нарушал, я даже не упоминал имени человека, который пропагандирует в своих постах агрессию и оправдывает оккупацию Россией соседнего государства и аннексирование территорий, а также вообще всячески поддерживает путинский режим, в том числе и по вмешательству в выборы в США, из-за якобы оскорбления которого забанен мой аккаунт.

Фейсбук недавно официально заявил своей политикой противостояние кремлевским кибер-атакам и троллям. Хотелось бы, чтобы эта политика исполнялась компанией на деле. Добавлю также, что жалобы журналистов на атаки кремлевских троллей, когда в день журналистам приходится удалять сотни фальшивых аккаунтов у себя в комментариях, администрация Фейсбук оставляет без внимания и не учитывает их при принятии решений о блокировке аккаунтов журналистов.

Я прошу защитить аккаунты честных журналистов от российских атак, которые являются нарушением права на свободу слова, гарантированную, в частности, Первой поправкой к Конституции США.

Благодарю вас за внимание.

Репост приветствуется.

Спасибо!»

Аркадий Бабченко, Facebook