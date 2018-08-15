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Зона "русского мира"

Facebook заблокировал личную страницу Аркадия Бабченко

Аркадий Бабченко, Facebook
15 августа 2018

Facebook продолжает свои блокировки аккаунтов известных журналистов, политиков, гражданских активистов. На сегодняшний день уже были заблокированы личные страницы журналистов: Романа Цимбалюка, Айдера Муждабаева. Сегодня к ним добивался и аккаунт Аркадия Бабченко.

Аркадий Бабченко написал обращение к администрации Facebook, в котором выразил свое несогласие с произошедшей блокировкой страницы, а так же поддержал своих заблокированных коллег. Обращение размещено в Facebook на аккаунте «Аркан Арканоид».

«Меня зовут Аркадий Бабченко Я журналист, оппозиционный Путину. Я был вынужден покинуть Россию из-за угроз. Недавно спецслужбы России пытались меня убить в Киеве. А сейчас мой аккаунт заблокирован якобы из-за массовых жалоб.

To whom it may concern. My name is Arkady Babchenko. I am a journalist who opposes and protests against Putin. I was…

Опубліковано Арканом Арканоидом Середа, 15 серпня 2018 р.

Я не согласен с блокировкой, потому что это была спланированная атака кремлевских троллей. Тех самых, которые спецслужбы России использовали для вмешательства в выборы в США и продолжают это делать в разных странах мира. Таким же образом, как и мой аккаунт, были забанены аккаунты украинских журналистов Айдера Муждабаева, Романа Цимбалюка и Мирослава Гая. Атаки ботов на украинских активистов совершаются постоянно, но в последний месяц стали особенно активны.

Таким образом, на мой взгляд, Россия пытается вмешаться в выборы и внутреннюю политику Украины. Алгоритм действий троллей один и тот же: сначала появляются несколько фейковых аккаунтов с именем известного журналиста, затем начинается атака троллей с жалобами на какую-либо публикацию в Фейсбук, а за этим следует блокировка аккаунта.

Я норм сообщества не нарушал, я даже не упоминал имени человека, который пропагандирует в своих постах агрессию и оправдывает оккупацию Россией соседнего государства и аннексирование территорий, а также вообще всячески поддерживает путинский режим, в том числе и по вмешательству в выборы в США, из-за якобы оскорбления которого забанен мой аккаунт.

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Фейсбук недавно официально заявил своей политикой противостояние кремлевским кибер-атакам и троллям. Хотелось бы, чтобы эта политика исполнялась компанией на деле. Добавлю также, что жалобы журналистов на атаки кремлевских троллей, когда в день журналистам приходится удалять сотни фальшивых аккаунтов у себя в комментариях, администрация Фейсбук оставляет без внимания и не учитывает их при принятии решений о блокировке аккаунтов журналистов.

Я прошу защитить аккаунты честных журналистов от российских атак, которые являются нарушением права на свободу слова, гарантированную, в частности, Первой поправкой к Конституции США.

Благодарю вас за внимание.

Репост приветствуется.

Спасибо!»

Аркадий Бабченко, Facebook

Tags: Facebook, Аркадий Бабченко, Россия, Украина

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