Кремль нагло лжет об условиях помилования Сенцова, – Геращенко

Лож заключается в том, что для запуска процедуры помилования в Кремле требуют собственноручного прошения от самого Сенцова, но в других известных случаях помилования украинских политузников такого требования не было.

Для того, чтобы президент РФ освободил Олега Сенцова, его личное обращение с ходатайством о помиловании не является обязательным условием. Об этом первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко написала в Facebook.

«Кремль лжет! Надежда Савченко не просила о помиловании! Цинизм, но о ее помиловании просили родственники убитых на Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что это был кремлевский сценарий. Отсутствие личной челобитной не помешало Путину помиловать Надежду», – напомнила Геращенко, комментируя письмо из РФ матери Сенцова, о том, что, мол, процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного.

«Кремлевские нелюди, циники, убийцы. Путин знает, что Олег никогда не напишет челобитную. РФ реализует сценарий медленного убийства Олега …. У мамы Сенцова в воскресенье был день рождения. Она ждала самый большой подарок – возвращение сына. Получила гнусное письмо из Кремля», – заявила первый вице-спикер.

Она добавила, что также ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров не писали никаких просьб о помиловании.

Накануне, Министерство иностранных дел призывало Россию освободить политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 93-й день. Об этом написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

«Каждая минута на счету. 93-й день голодовки А. Сенцова. Призываем Россию освободить его и более 70 заложников Кремля», – написала Беца.

Every minute counts.93 days of O.Sentsov's hunger strike. Urge Ru to release him&other more than 70 Kremlin hostages pic.twitter.com/7tm8tbPPeb

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) August 14, 2018