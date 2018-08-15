Россия не ожидала серьезного ответа на свою агрессию против Украины, – Волкер

Путин ожидал, что реакция запада на его агрессивные действия будет такой же как в случаи Грузии, будут осуждать, но никаких активных действий не предпримут. Это был серьезный просчет.

Политика сдерживания России странами Запада с помощью санкций была неожиданной для Кремля. Об этом Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в ходе дискуссии, посвященной десятой годовщине российско-грузинской войны, сообщает «Голос Америки».

«Путин ожидал, что реакция запада на его действия в Украине будет незначительной. В случае с Крымом он прав – не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы. Только когда российская оккупация коснулась восточной Украины – Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран западной Европы к России», – заявил Волкер.

По его мнению, страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей.

«Такая политика продолжается более четырех лет и, думаю, что это было неожиданным для России. Санкции имеют сдерживающий эффект», – добавляет спецпредставитель США.

По словам Волкера, Россия начинает понимать, что нельзя быть империей и иметь хорошие отношения с соседями одновременно.

«Грузинский урок, который повлиял на войну в Украине: Россия почувствовала, что она может это делать – использовать военные силы на чужой территории, вмешиваться в управление другими странами», – говорит Волкер.

По его убеждению, Запад должен изменить этот урок для Москвы.

«Если Россия оккупирует украинскую территорию и аннексирует Крым, то мы должны говорить: «Нет, это не работает, у вас ничего не получится успешно. Результатом будут санкции, изоляция со стороны США и Европейского Союза. Это повлияет на российские интересы. Вы просто не можете продолжать это делать». Затем, нам нужно найти решение, как Россия может прийти к миру и пониманию с независимой Украиной, решить конфликт», – заявляет Волкер.

Соединенные Штаты в среду, 8 августа, объявили, что введут новые санкции против России в «деле Скрипач».

Первый этап санкций вступит в силу ориентировочно 22 августа. На этом этапе ограничения будут умеренными, но через 6 месяцев, в случае отказа РФ от сотрудничества, может быть введена вторая волна санкций.

Согласно тексту законопроекта о новых санкциях против России, предполагается, среди прочего, запрет на долларовые расчеты для российских государственных банков.

«Голос Америки»