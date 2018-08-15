В Москве умер писатель Успенский не признававший оккупацию Крыма

Последние две недели писатель сильно болел, практически не вставал с постели. При жизни он считал, что оккупация Крыма разделила Россию на 10% умных – не признающих наглого воровства и развязанной агрессии, и остальных идиотов – радующихся преступлениям.

В Москве вечером 14 августа в возрасте 80 лет скончался российский писатель, сценарист, автор детских книг Эдуард Успенский. Он умер в своем доме в Новой Москве, сообщает «Радио Свобода».

В течение последних недель Успенский не вставал с постели из-за состояния здоровья. Российские СМИ сообщают, что он боролся с онкологическим заболеванием.

Информацию о смерти Успенского подтвердила дочь писателя Ирина.

В 2014 году Эдуард Успенский заявил телеканалу «Дождь», что Россия после аннексии Крыма разделилась на два лагеря: «Страна разделилась на 10% умных и на 90% идиотов. Я считаю, что я принадлежу к десяти (процентам) умных, потому что вся эта история с Крымом – она ​уродливая».

Успенский тогда добавил, что большая часть его знакомых считает, что «Крым наш» и «Донбасс тоже должен быть наш», т.е. поддержали оккупацию и аннексию полуострова и развязанную Россией агрессию против Украины.

Эдуард Успенский родился в Егорьевске Московской области. Отец был партийным функционером, а мать – инженер-машиностроитель.

Успенский окончил Московский авиационный институт, а когда стал инженером, начал зарабатывать на жизнь созданием сценариев для мультипликационных фильмов. По его сценариям и произведениям сняли 60 мультфильмов.

Он создал персонажей, которые стали популярными во многих странах среди детей и взрослых – крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки.

Первая книга Успенского про дядю Федора «Дядя Федор, пес и кот» была опубликована в 1974 году.

Кроме того, писатель был одним из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня», также создал рассказ о «Крокодиле Гене».

«Радио Свобода»