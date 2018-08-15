«Ты не дура! Ты предатель!». Крымские разговоры

Крымчане разочаровываются в «русском мире». Столкновение нос к носу с российскими реалиями принесенными оккупацией на полуостров показывают им всю глубину того непотребства, что представляет собой Россия. Но сами россияне в Крыму указывают крымчанам на их место…

Сегодня случайно услышал разговор двух русских женщин. Одна из Крыма (РК),другая с материка РФ (РМ). Об этом написано в сообщении на станице председателя общественного объединения «Акъ Къая» в Facebook.

И так сегодня поехал забирать маму из 7-ой горбольницы Симферополя, где сегодня выписывали ее.

Сегодня случайно услышал разговор двух русских женщин. Одна из Крыма (РК),другая с материка РФ(РМ).И так сегодня поехал… Опубліковано Акъ Къая Вівторок, 14 серпня 2018 р.

Пока парковал машину услышал. Речь.

РК: «До Вас здесь было спокойно и не было того бардака, который Вы принесли с собой, почему я должна весь день стоять в очереди за сранным талончиком и каждый раз при входе платить 5 рублей?»

РМ: «Это порядок, так должно быть и так будет!»

РК: «Идете вы на х…й со своей Россией, чтобы она в Аду горела!»

Дальше было много матершиных слов в адрес РФ. Закончилось все замечательным, на мой взгляд текстом.

РК: «Вас сюда везут целыми автобусами, хотят нас, тех, кто помнит что такое свобода, вытеснить или размешать так, чтобы вас было большинство. Нас вашей массой хотят задавить. Хрен Вам! Завтра поеду и сделаю себе украинский паспорт! А я дура с этим флагом ходила по Симферополю в марте 2014. Дура я!!!»

РМ: «Ты не дура! Ты предатель! Вы предали свою страну! Теперь будете делать то, что мы вам будем говорить и не вякать!»

Услышав это я просто с удовольствием закурил сигарету, так хотелось аплодировать, но сдержался, тем более заметил как из больницы выходила мама и мои девочки.

«Акъ Къая», Facebook