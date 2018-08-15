Портников: Обвинения украинцев из уст чешского коммуниста – синдром серьезной болезни

70 лет назад коммунисты Чехословакии обвиняли во всех смертных грехах евреев и выискивали носителей «чужой крови» в собственных рядах. Сегодня побеждает установка обвинять во всем украинцев.

Лидер чешских коммунистов Войтех Филип обвинил в подавлении «Пражской весны» Украину и украинцев. По словам Филипа, и в политбюро ЦК КССС было был «один чистокровный русский», и военнослужащие округов, введенных на территорию Чехословакии, были в большинстве своем украинцами, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Не нужно быть дипломированным историком, чтобы спорить с этим бредом. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев действительно был выходцем с Украины. Но украинцем он себя не считал, а самое главное – решение о вводе войск в Чехословакию он не принимал единолично.

Это решение принималось на заседании политбюро, в котором тогда было 11 членов. Украинцев среди них было всего двое – Николай Подгорный и Петр Шелест, один член политбюро был белорусом, один – латышом. Остальные были русскими, не знаю уж насколько «чистокровными», лидеру чешских коммунистов стоило бы обратиться с этим вопросом к немецким нацистам с их циркулями.

Что касается солдат, то хорошо известно, что в СССР выходцев из одних республик, как правило, отправляли служить в другие. А ЧССР граничила именно с Советской Украиной. Так что большинства украинцев в приграничных округах не могло быть по определению.

Дело, впрочем, не в этом, дело в самом подходе. 70 лет назад коммунисты Чехословакии обвиняли во всех смертных грехах евреев и выискивали носителей «чуждой крови» в собственных рядах – потому что такой была линия Кремля. Сегодня торжествует установка обвинять во всем украинцев – и политбюро ЦК КПСС в одночасье становится украинским. Ничего не изменилось. И ничего в высказываниях лидера чешских коммунистов не может удивить.

Удивляет только то, что такие безумные высказывания звучат в стране, 50 лет назад пережившей советскую оккупацию. И что в этой стране партия бывших коллаборационистов не просто имеет фракцию в парламенте, но является необходимым фактором для существования правительства миллионера-популиста Андрея Бабиша. Так что обвинения Филипа – не просто глупость, а синдром серьезной общественной болезни.

Виталий Портников, «Espreso.TV»