МИД Украины просит Россию срочно освободить политузника Сенцова из заключения

МИД Украины призывает к милосердию российских властей, так как с учетом состояния здоровья Олега Сенцова речь идет буквально о минутах. К многочисленным просьбам о помилование политузника присоединились и европейские коллеги кинорежиссера.

Министерство иностранных дел призывает Россию освободить политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 93-й день. Об этом написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

«Каждая минута на счету. 93-й день голодовки А. Сенцова. Призываем Россию освободить его и более 70 заложников Кремля», – написала Беца.

Every minute counts.93 days of O.Sentsov's hunger strike. Urge Ru to release him&other more than 70 Kremlin hostages pic.twitter.com/7tm8tbPPeb — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) August 14, 2018

Европейская киноакадемия, со своей стороны, предлагает объявить 14 августа Днем украинского режиссера Олега Сенцова, а президента России призывает освободить его. В заявлении говорится о том, что украинский политзаключенный Кремля в колонии в Лабытнанги голодает более 90 дней и потерял 30 килограммов, страдает от анемии и замедленного сердцебиения.

Европейская киноакадемия отмечает также, что 3 месяца протестов деятелей культуры со всего мира в защиту Олега Сенцова не дали результата, как и многочисленные обращения к Владимиру Путину на всех уровнях.

«Голоса тысяч людей на улицах более чем в 30 странах остались неуслышанными. Что еще должно произойти, чтобы те, кто у власти, наконец-то показали свое человеческое лицо?», – говорится в заявлении.

«Довольно! Давайте не будем смотреть, как Олег Сенцов умирает, а объявим 14 августа Днем ​​Олега Сенцова», – предлагают европейские коллеги украинского режиссера.

«Медиа во всем мире, главы государств, иностранные секретари, члены национальных парламентов и Европейского парламента, граждане – во вторник, 14 августа, они должны объединить свои голоса к президенту Путину в едином мощном призыве к человечности: Господин президент, будьте милосердны, освободите Олега Сенцова!», – призывает Европейская киноакадемия.

Российская правозащитница и журналистка Зоя Светова встретилась с украинским режиссером Олегом Сенцовым в колонии и рассказала, что он назвал свое состояние предкритическим. О своей беседе с политзаключенным Светова рассказала 14 августа «RTVI».

По словам правозащитницы, она разговаривала с режиссером 2 часа в его палате в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников.

Светова отметила, что Сенцов находится в «хорошей и чистой» четырехместной палате.

«Врачи колонии, которым Сенцов доверяет, делают то, что могут делать, но они не делают никаких прогнозов», – отметила она.

«Адвокат говорил, что ему (заключенному) делают капельницы и питательную смесь, которую он принимает. Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь», – сказала Светова.

Правозащитница подтвердила, что режиссер не планирует прекращать голодовку.

Также Светова рассказала, что цель голодовки Сенцова осталась та же: освобождение украинских политических заключенных из российских тюрем.

По мнению правозащитницы, нужно как можно скорее решить проблему обмена российских и украинских заключенных.

Как сообщалось, в августе 2015 года Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии за якобы «подготовку терактов в Крыму», он вины не признает и считает себя гражданином Украины.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку – до тех пор, пока российские власти не освободят украинских политических заключенных.

10 августа адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил RTVI, что режиссер якобы готов прекратить голодовку, если хотя бы двух-трех человек из его списка освободят.

За день до этого Динзе сказал, что Сенцов не прекратит голодовку и говорит: «Придется умереть – значит умру».

Несмотря на свои положение и состояние, Сенцов хочет дистанционно снимать фильм, в сентябре может начаться дистанционный кастинг.

Сенцов отказывается просить Владимира Путина о помиловании.

Но его мать обратилась к президенту РФ с такой просьбой месяц назад, 13 июля. Там до сих пор не отреагировали.

«Украинско-Российское обозрение»