МИД Украины просит Россию срочно освободить политузника Сенцова из заключения

МИД Украины призывает к милосердию российских властей, так как с учетом состояния здоровья Олега Сенцова речь идет буквально о минутах. К многочисленным просьбам о помилование политузника присоединились и европейские коллеги кинорежиссера.

Министерство иностранных дел призывает Россию освободить политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 93-й день. Об этом написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

«Каждая минута на счету. 93-й день голодовки А. Сенцова. Призываем Россию освободить его и более 70 заложников Кремля», – написала Беца.

Every minute counts.93 days of O.Sentsov's hunger strike. Urge Ru to release him&other more than 70 Kremlin hostages pic.twitter.com/7tm8tbPPeb

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) August 14, 2018