Даешь Октябрь восемнадцатого года! Коммунисты ОРДО играют в «оппозицию» к Захарченко

Согласно видению кремлевского куратора ОРДО Суркова донецкие ленинцы могут свободно бухтеть, но путь к управлению местной российской оккупационной администрацией им совершенно заказан.

Пока боевик Александр Ходаковский, являющийся главным критиком главаря российской оккупационной администрации в ОРДО Александра Захарченко, куда-то исчез на все лето из публичной плоскости, его псевдооппозиционную нишу поспешили занять лидеры так называемой «компартии «ДНР» («КП «ДНР»). Об этом пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Хотя сделали это как-то уж очень витиевато, не применяя жесткие формулировки в отношении «властей республики» и вообще не персонифицируя свои претензии. Так, наиболее «крутым наездом» выглядело недавнее заявление Николая Рагозина – второго человека в этой квазипартии после «первого секретаря КП «ДНР» Бориса Литвинова.

И повод для «красных угроз» подарила карманная захарченковская организация «Донецкая республика», предложившая продлить полномочия нынешнего «народного совета «ДНР» еще на год (еще бы, ведь «республиканцы» Захарченко занимают в этом фейковом «парламенте» 64 места из 94-х ныне существующих), дабы осенью 2018 г. вообще не проводить никаких «выборов». На что Рагозин отреагировал 12 августа гневно, резко и по-ленински, насколько смог: «У людей складывается ощущение, что властям «ДНР» участие народа в управлении государством не нужно.

Народу отведена роль статистов и массовки, материала для флешмобов. Если мы и дальше будем переносить выборы, то это ощущение только укрепится. А мы думаем, что силой Донбасса является народ, и если власть или, точнее, те, кто возомнил себя новой властной аристократией, отстранит народ от участия в делах государства, то такое государство и его власть имущих ждет незавидная судьба».

Понять недовольство того же Рагозина вполне можно – его незавидная судьба вместе со своим шефом Литвиновым преследует уже более двух лет, когда их обоих «народный совет» по указке «спикера» Дениса Пушилина попросту лишил «депутатства» с обидной мотивировкой «в связи с утратой доверия». А еще один член «КП «ДНР» – «замкомбрига» бандформирования «славянская бригада» Вадим Зайберт отошел от «депутатской деятельности» еще в январе 2015-го по причине его ликвидации в боях под Дебальцево.

При этом на псевдовыборы осенью 2014 г. идти донецким коммунистам отдельно никто не позволил, зато КПРФ и лично товарищ Зюганов тогда-таки выхлопотали у Кремля три места для местных ленинцев в списке местной «партии власти» – сепаратистской организации «Донецкая республика».

И это притом что донецкие коммунисты считают себя настоящими родоначальниками «ДНР». Они сыграли ключевую роль в организации «референдума о самостоятельности» 11 мая 2014 г. А их вожак Литвинов, будучи до прихода на Донбасс «русской весны» главой партячейки КПУ в Кировском районе Донецка, являлся автором «акта и декларации независимости «ДНР» и даже с июля по ноябрь 2014-го верховодил «парламентом республики».

Однако в планы кремлевского куратора оккупированного Донбасса Владислава Суркова изначально не входило трудоустраивать представителей организованной осенью 2014 г. на обломках местных территориальных организаций КПУ квазипартии «КП «ДНР». С тех пор и по сей день сурковское видение роли донецких ленинцев в ОРДО осталось без изменений – им, коммунистам, позволено свободно бухтеть (без перехода на личности, само собой), периодически собирать у памятников Ленину и прочих «святых мест» отряды верных дедушек-бабушек и «ватных» городских сумасшедших. Но путь к управлению местной российской оккупационной администрацией им совершенно заказан, сколько бы ни просили за них старшие товарищи из КПРФ.

То есть деятельность «КП «ДНР» может ограничиваться лишь критичными разговорами на кухне, время от времени вываливающимися в отдельные пропагандистские СМИ и соцсети, что должно имитировать конкуренцию между «властью» и «оппозицией» в де-факто тоталитарном режиме в ОРДО, но не более того. А для подстраховки на тот случай, если Литвинов сотоварищи вознамерятся вдруг выйти из указанного им «красного стойла», Сурков приказал своему протеже Захарченко создать в оккупированном Донецке местный и абсолютно подконтрольный себе коммунистический клон.

Что, кстати, давно главарем «ДНР» было сделано, когда экс-нардеп от КПУ и бывший второй секретарь обкома партии Владимир Бидевка еще в начале 2015 г. возглавил «проправительственную» сепаратистскую организацию «Союз левых сил Донбасса». Между прочим, Бидевка продолжает и сегодня благополучно оставаться «депутатом парламента «ДНР», входя во фракцию «Донецкой республики».

И даже обладает высоким статусом «главы комитета народного совета по конституционному законодательству и государственному строительству». В отличие от неприкаянных и от этого зудящих бывших соратников Литвинова с Рагозиным.

Олег Полищук, «Деловая Столица»