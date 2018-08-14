СБУ задержало гражданина Беларуси воевавшего в «батальоне «Сомали»

Установлено что задержанные участвовал, в составе незаконного вооруженного формирования «батальона «Сомали», в боях за Донецкий аэропорт, будучи командиром танка.

Служба безопасности Украины 10 августа задержала 30-летнего гражданина Беларуси, который воевал в рядах батальона боевиков «Сомали». Ему предъявили подозрение по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса (участие в террористической организации) и арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Следствие установило, что белорус воевал против Украины с ноября 2014 года на должности командира танка. В 2015 году он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, после чего на некоторое время покинул службу.

В 2017 году наемник вернулся на войну и продолжил принимать участие в боях против Вооруженных сил Украины.

Напомним, что незаконное вооруженное формирование «Сомали» – один из отрядов боевиков «ДНР», который раньше возглавлял Михаил «Гиви» Толстых. Гиви убили 8 февраля 2017 года на базе НВФ «Сомали» из реактивного пехотного огнемета «Шмель».

Ранее сообщалось, что на Луганщине после общения с родственниками сдался властям Украины еще один боевик из ОРДЛО. Дальнейшую судьбу мужчины будет решать суд.

Родственники боевика оккупированных районов Донецкой области обратились в полицию и сообщили, что он хочет вернуться на подконтрольную Украине территорию по программе Службы безопасности, которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности.

Отмечается, что полицейские и сотрудники СБУ помогли мужчине пересечь серую зону и встретили 40-летнего уроженца Донецкой области неподалеку от линии разграничения.

В разговоре с правоохранителями, экс-боевик рассказал, что в декабре 2014 года он, в связи со сложным материальным положением и «благодаря» пропаганде РФ, вступил в одно из подразделений так называемой «Народной милиции ЛНР» в Алчевске, где охранял склады и места расположения подразделения.

Сообщается, что в мае 2015 года, через постоянные споры и драки с руководством он переехал в Донецк, где продолжил незаконную деятельность в так называемом «комендантском взводе» местных бандформирований.

По его словам, там он охранял территорию части и выезжал в составе «патруля» для проверки службы в других подразделениях оккупационных войск.

По данным полиции, затем член незаконных вооруженных формирований вступил в ряды так называемых «внутренних войск ДНР», но впоследствии «разочаровался в идеях боевиков» и пожелал вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Сейчас открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Дальнейшую судьбу мужчины решит суд.

Пресс-служба Прокуратуры Донецкой области