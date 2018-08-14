Российской правозащитнице разрешили посетить Сенцова

Совета по правам человека при президенте России обратился с соответствующей просьбой в органы ФСИН. Подробностей ответа ФСИН не сообщается.

Российской правозащитнице Зое Световой разрешили посетить колонию в Лабытнанги, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов. Об этом в Twitter сообщил Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

По его словам, с просьбой о разрешении Совет обратилась в Федеральную службу исполнения наказаний

СПЧ попросил ФСИН разрешить Зое Световой посетить ИК-8 УФСИН по ЯНАО в Лабытнанги. Разрешение ФСИН получено только что. — Mikhail Fedotov (@MikhailFedotov) August 14, 2018

Незаконно осужденный в РФ режиссер Олег Сенцов голодает уже 93-й день. Он требует освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Основная причина столь бурной реакции на пост журналистки Виктории Ивлевой – надежда многих на освобождение Сенцова из под стражи.

Ранее сообщалось, что сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан предполагает, что сообщение о том, что якобы самолет с политзаключенным вылетел из Салехарда и возможно прибудет в Киев, было чей-то злой шуткой , или кто-то использовал журналистку Ивлеву для дезинформации. Каплан считает, что причиной такой реакции людей на пост Виктории Ивлевой в Facebook стала надежда.

По ее словам, люди начали распространять информацию и звонить ей и адвокату Сенцова, потому что надеялись, что это правда.

Сестра политзаключенного снова попросила воздержаться от разглашения непроверенной информации: «Не надо, пожалуйста. Потому что когда надежды рушатся, это гораздо хуже».

Наталья Каплан добавила, что не верит в теории заговоров, но предполагает, что это сообщение было чей-то злой шуткой, или кто-то использовал журналистку Ивлеву для дезинформации. О том, кто бы мог так поступить, она не знает.

В ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева, ссылаясь на свои источники, сообщила, что самолет с Сенцовым якобы вылетел из Салехарда и возможно прибудет в Киев. Сестра политзаключенного Наталья Каплан не смогла подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Позже Ивлева написала, что, скорее всего, над ней посмеялись и сообщили недостоверную информацию.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергли информацию о том, что украинский политзаключенный оставил колонию в Лабытнанги.

По мнению омбудсмена Людмилы Денисовой, распространять неправдивую информацию относительно Сенцова могут непосредственно работники колонии «Белый медведь» в Лабытнанги, где находится украинский политзаключенный.

Наталья Каплан попросила не распространять какую-либо информацию о его возможном освобождении, поскольку это «может навредить ситуации».

Олег Сенцов голодает уже 93-й день. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявлял, что из 88 дней голодания заключенный начал принимать медицинскую смесь, которая поддерживает содержание питательных веществ в организме, всего три недели назад.

По словам адвоката Сенцова, третий кризис на фоне голодания начался у заключенного в июле.

По словам Динзе, пульс у Сенцова замедлился до около 40 ударов в минуту, но на больницу он не соглашается.

8 августа двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что политзаключенный передал ей письмо, где написал, что конец близок.

В Федеральной службе исполнения наказаний РФ в свою очередь вновь заявили об «удовлетворительном» состоянии здоровья Сенцова.

9 августа уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова обнародовала фотографию Сенцова. По словам адвоката, обнародованное фото не демонстрирует, насколько плохо он выглядит.

10 августа российский журналист Виктория Ивлева сообщила, что у Сенцовапровели длительный консилиум с участием врачей.

Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой перевести Сенцова в Институт профессора Николаева в Москве «или в больницу, где есть специалисты по эндогенному питанию».

13 июля мать Сенцова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына. 9 августа спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что письмо с просьбой о помиловании поступило в Администрацию президента РФ,но реакции пока нет.

«Украинско-Российское обозрение»