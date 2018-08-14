На Луганщине родственники сдали Нацполиции боевика из ОРДЛО

На Луганщине после общения с родственниками сдался властям Украины еще один боевик из ОРДЛО. Дальнейшую судьбу мужчины будет решать суд.

Родственники боевика оккупированных районов Донецкой области обратились в полицию и сообщили, что он хочет вернуться на подконтрольную Украине территорию по программе Службы безопасности, которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности. Об этом сообщает полиция Луганщины в Facebook.

Отмечается, что полицейские и сотрудники СБУ помогли мужчине пересечь серую зону и встретили 40-летнего уроженца Донецкой области неподалеку от линии разграничения.

В разговоре с правоохранителями, экс-боевик рассказал, что в декабре 2014 года он, в связи со сложным материальным положением и «благодаря» пропаганде РФ, вступил в одно из подразделений так называемой «Народной милиции ЛНР» в Алчевске, где охранял склады и места расположения подразделения.

На Луганщині правоохоронцям здався бойовик НЗФ На Луганщині правоохоронцям здався бойовик НЗФЗ оперативниками поліції Луганщини зв’язалися родичі бойовика незаконних збройних формувань «ЛНР» та «ДНР». Під час спілкування з поліцейськими вони повідомили, що їх родич має наміри повернутися на підконтрольну державній владі територію за програмою СБУ «На тебе чекають вдома».Поліцейські разом зі співробітниками СБУ допомогли чоловіку перетнути сіру зону та зустріли 40-річного уродженця Донеччини неподалік лінії розмежування. Під час спілкування з поліцейськими чоловік розповів, що у грудні 2014 року він, через складне матеріальне становище та «завдячуючи» пропаганді РФ, вступив до одного з підрозділів так званої «Народної міліції ЛНР» у м. Алчевськ. Під час служби чоловік займався охороною складів та місць розташування підрозділу.Вже у травні 2015 року, через постійні суперечки та бійки із керівництвом чоловік переїхав до м. Донецьк, де продовжив незаконну діяльність у так званому «комендантському взводі» місцевих бандформувань. В обов’язки чоловіка входило охорона території частини та виїзди у складі патруля, для перевірки служби у інших підрозділах окупаційних військ.Згодом, через проблеми зі здоров’ям чоловік звільнився зі служби, але вже після курсу лікування повернувся на службу та вступив у лави так званих «внутрішніх військ ДНР».Під час служби чоловік розчарувався у ідеях бойовиків та зрозумівши, що служить у складі незаконних збройних формувань вирішив покинути лави бандформувань та повернутись на підконтрольну Українській владі територію.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». Подальшу долю чоловіка вирішить суд.Відділ комунікації поліціїЛуганської області Опубліковано Поліція Луганської області Понеділок, 13 серпня 2018 р.

Сообщается, что в мае 2015 года, через постоянные споры и драки с руководством он переехал в Донецк, где продолжил незаконную деятельность в так называемом «комендантском взводе» местных бандформирований.

По его словам, там он охранял территорию части и выезжал в составе «патруля» для проверки службы в других подразделениях оккупационных войск.

По данным полиции, затем член незаконных вооруженных формирований вступил в ряды так называемых «внутренних войск ДНР», но впоследствии «разочаровался в идеях боевиков» и пожелал вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Сейчас открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Дальнейшую судьбу мужчины решит суд.

Полиция Луганской области