США свернули совместную с Россией программу «Открытое небо»

Речь идет о взаимных наблюдательных полетах над территориями США и России. Новый оборонный бюджет замораживает выделение средств на эту совместную программу.
Подписанный Дональдом Трампом военный бюджет предусматривает замораживание средств на программу «Открытое небо», предусматривающий наблюдательные полеты военных над территорией США и России. Об этом сообщает «РБК».
Пункт 1242 утвержденного Конгрессом США и подписанного президентом Дональдом Трампом бюджета Пентагона предполагает отказ от выделения денег на финансирование Договора по открытому небу. Ответственность за замораживание соглашения американская сторона возложила на Россию.
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В военном бюджете указывается, что ни один из фондов не может быть использован в 2019 году для выполнения наблюдательных полетов. Отмечается, что ограничение может быть снято в случае, если президент США предоставит соответствующем комитета Конгресса сертификат, в котором будет говориться о выполнении Россией условий соглашения.
В документе заявляется, что именно Россия несет ответственность за невыполнение условий Договора по открытому небу. В частности, Москва должна, по мнению авторов бюджета, отказаться от инфракрасных датчиков, а также радиолокационного синтезирования апертуры при полетах над США и ЕС, не использовать полученные во время выполнения наблюдательных полетов данные в разведывательных целях, объяснять, с какой целью осуществляются облеты тех или иных территорий.
Кроме того, США настаивают на разрешении американским наблюдателям летать над Москвой, Калининградской областью и Чечней, а также в районах, граничащих с Абхазией и Южной Осетией.
Договор по открытому небу в Хельсинки 24 марта 1992 года подписали представители 23 стран – членов ОБСЕ. Москва ратифицировала документ в мае 2001 года. Согласно соглашению, страны-подписанты могут совершать облеты территорий друг друга, чтобы удостовериться, что другое государство не ведет подготовку к войне и не нарушает международные договоренности.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет страны, в котором предусмотрена материально-техническая помощь Украине. Так же Украина в ближайшее время получит новые дальнобойные снайперские винтовки из Канады.
«РБК»