ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе тяжелое вооружение и большое количество боеприпасов

Мониторинговая миссия ОБСЕ средствами воздушного наблюдения зафиксировала накачку оккупированной Россией части Донбасса вооружением и боеприпасами.

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали у боевиков оккупированных районов Донецкой и Луганской областей буксируемые гаубицы и почти тысячу ящиков для боеприпасов и снарядов. Об этом говорится в отчете миссии от 13 августа.

Сообщается, что 10 августа по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районе севернее от н.п. Хрустальный (Луганская обл) мини беспилотник СММ зафиксировал в общей сложности 18 буксируемых гаубиц (восемь 2А36 «Гиацинт-Б», 152 мм и десять 2А65 «Мста-Б», 152 мм).

Отмечается, что на территории другого объекта примерно в 1 км к юго-западу тот же мини-БПЛА СММ зафиксировал один подвижной разведывательный пункт (ПРП-4 «Нард») и 775 ящиков для боеприпасов (по оценке, некоторые из них были новые) , а также 118 ящиков для снарядов РСЗО (БМ-21).

Кроме того, наблюдатели зафиксировали наличие неотведенного вооружения.

Так, в трех таких местах в неподконтрольных правительству районах Донецкой области были обнаружены 19 буксируемых гаубиц (тринадцать Д-30 «Лягушка», 122 мм и шесть 2A65) и 5 ​​самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм).

Представители ОБСЕ отметили, что там по-прежнему отсутствуют 2 буксируемые гаубицы (Д-30) и 2 самоходные гаубицы (2С1), а также 21 танк (одиннадцать Т-64 и десять Т-72).

Также в СММ добавляют, что в неподконтрольных правительству районах беспилотник дальнего радиуса действия снова обнаружил 6 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) на территории объекта к северу от н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км северо-западнее Луганска), что является нарушением линий отвода.

11 августа наблюдатели видели 4 РСЗО (БМ-21) у н. п. Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка).

В миссии отмечают, что боевики систематически мешают работе наблюдателей, запрещающая им доступ к объектам мониторинга.

Также СММ ОБСЕ зафиксировала на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей новейшие средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы российского производства. Об этом говорится в отчете миссии от 10 августа.

Отмечается, что 9 августа беспилотник СММ в Луганске и в районе поселков Лобачево и Бугаевка зафиксировал до 30 танков вооруженных формирований РФ, реактивную систему залпового огня, четыре установки зенитно-ракетных комплексов и 26 единиц прицепной артиллерии.

Кроме этого, 28 июля беспилотник ОБСЕ обнаружил 4 разные системы радиоэлектронной борьбы (СБ-341В «Леер-3», 1Л269 «Красуха-2», СБ-109А «Былина» и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам «Репеллент-1») возле н.п. Чернухино.

В Специальной мониторинговой миссии подчеркнули, что зафиксировали наличие всех четырех систем впервые.

«2 августа беспилотник СММ, при осуществлении полета над этим же участком, не выявил этих систем», – говорится в отчете.

Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что все эти комплексы созданы в РФ в последние годы.

«СБ-109А «Былина»– вообще должна быть принята на вооружение российской армии только в этом году по результатам военных испытаний. Испытания эти, как видим, проводятся на территории Украины», – заявили в СЦКК.

Как сообщалось, в ночь на 8 августа беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые въезжали в Украину со стороны РФ и выезжали из нее по грунтовой дороге в месте, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения.

СММ ОБСЕ