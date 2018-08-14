Россия отменила украинские лицензии на разработку недр в Крыму

В России вступил в силу новый закон аннулирующий украинские лицензии пользование недрами полуострова. Теперь вопрос разработки недр полуострова будет решать федеральное правительство.

В России начал действовать закон, согласно которому в оккупированном и аннексированном Крыму аннулируются украинские лицензии на пользование недрами и вводится новый порядок их регистрации. Об этом сообщает «ТАСС».

Согласно закону, право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению российского правительства РФ, которое будет принято после аукциона.

При этом, лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные государственными и иными официальными органами Украины до оккупации Россией Крыма будут считаться недействительными.

«Теперь правительство России будет принимать решения о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей, об определении порядка и условий их проведения, а также о составе и порядке работы аукционных комиссий», — сказано в сообщении.

Отмечается, что новый закон «устанавливает такие же нормы предоставления лицензий в Крыму, какие уже действуют по всей России».

В 2016 году Украина инициировала спор с РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву: Киев готов доказать в арбитраже, что Россия нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе права на природные ресурсы континентального шельфа.

В феврале 2018 года Украина подала в Международный трибунал ООН по морскому праву меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет страны, в котором предусмотрена материально-техническая помощь Украине. Так же Украина в ближайшее время получит новые дальнобойные снайперские винтовки из Канады.

Так же ранее сообщалось, что суд приговорил «депутата Евпаторийского городского совета» к пяти годам лишения свободы. Мужчина пошел на сделку со следствием.

«ТАСС»