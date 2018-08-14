Горячая осень украинской политики. Путин взял курс на предстоящие выборы

Не успела еще официально стартовать президентская гонка в Украине, но каждый день ее пытаются превратить в балаган всевозможными абсурдными, по своей сути, заявлениями. Но так ли они абсурдны и не кроется ли за этим попытка Кремля вмешаться в украинские выборы, как это было сделано с Brexit или президентскими выборами в США.

Врач-педиатр Комаровский вещает: «Первое, что я сделал бы, став президентом, – поехал бы с Путиным на рыбалку». Оксана Марченко заявляет, что гордится родством с ботоксным карликом, а гендиректор «плюсов» утверждает, что жена за мужа (Медведчука) не отвечает. Об этом пишет на страницах «Обозревателя» Олег Шарп.

А сколько таких оксюморонов ежедневно от педиаторов, лицедеев, медийщиков?

Я неисправимый оптимист, но в этом отношении у нас в стране еще очень печально: на пятом году войны наибольшая разруха не в экономике, а в головах. Свобода мысли, слова и глупости…

К чему я? В комментах и личке меня спрашивают, кто выиграет выборы. Вопреки своим правилам отвечу – ИМХО, конечно.

Президентские выиграет Порошенко.

Во-первых, только у него в голове и действиях четкий водораздел на своих и чужих. Остальные так или иначе пытаются заигрывать с врагом. Или же на него работают.

Во-вторых, большинство неопределившихся (таких до 30%) до последнего будут ждать кандидата не из старой элиты – молодого, энергичного, патриотичного, не замаранного. Я его тоже жду, ибо для правильного развития страны у Поршенко должны быть достойные конкуренты, а не нафталиновые персонажи старой гвардии. Но, поняв в последний момент, что такового не появится, думающие пойдут голосовать за нынешнего президента. Не потому что он для них идеален, а потому, что так и не дождутся достойной альтернативы.

В-третьих, нельзя отрицать начавшегося экономического подъема, зримых попыток борьбы с коррупцией, последовательной внешней политики и быстрой модернизацию армии. Любая же новая перестойка-передел отбросит страну на несколько лет назад – гипотетическое лучшее может оказаться врагом имеющегося хорошего.

Парламентские выборы Порошенко проиграет – его партия, даже пройдя ребрендинг, займет второе или даже третье место в парламенте. На то много причин, основные из которых – далеко не идеальная репутация БПП и то, что многие, чувствую президентскую безальтернативность ПАПа, не захотят связывать себя еще и парламентскими обязательствами по отношению к нему – таких много. Как я, например, когда в свое время на президентских голосовал за Порошенко, а на парламентских – за «перспективную» Самопомощь.

Кто ж знал…

Это как мужья порой уходят от старых жен к молодым, чтобы почуствовать себя рысаками, а потом понимают, что были ослами.

В результате обновленная партия Порошенко войдет во властную коалицию (относительно проукраинские партии побоятся связываться с Оппоблоком и партией Рабиновича-Медведчука) и будет иметь там «золотую акцию». Это даже не плохо, ибо фракция, которую упрашивают, всегда в более выгодном положении, чем та, которая упрашивает.)

Осенью будет горячо… Никто (особенно Путин) сдаваться не собирается. Для него и большинства наших политиков предстоящие выборы – последний шанс. А Украине для того, чтобы пройти точку невозврата, по моим подсчетам, нужно еще три года. Поэтому думаем и делаем свое.

Как говорил сэр Уинстон Черчиль: «Меня часто спрашивают, за что мы сражаемся. Отвечаю: перестанем сражаться – поймете.»

Не перестанем…

Шануймося!

Олег Шарп, «Обозреватель»