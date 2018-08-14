Украина получит дальнобойные снайперские винтовки из Канады

В ближайшее время Украина ожидает поставок дальнобойных снайперских винтовок на сумму свыше 700 тыс. долларов от канадского производителя вооружений.

Канадская компания PGW Defense Technologies, специализирующаяся на оборонных технологиях, подтвердила договор с Украиной, о поставках дальнобойных снайперских винтовок на 770 тыс. долларов. Об этом в интервью «UATV» рассказал владелец компании Росс Спагруд.

Соглашение предусматривает поставку систем снайперской винтовки LRT-3, 0,50 калибра, а также послепродажную поддержку, обслуживание и обучение.

По словам Спагруда, оружие, скорее всего, доставят в Украину уже осенью.

«Многие канадцы имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде, наверное, поддерживает похожие инициативы по защите потребностей своей Родины», – отметил он.

«UATV»