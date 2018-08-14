Дай россиянам волю, они и в Европу воевать попрутся, – Олег Шро

Россияне, а в большей степени сами русские, – насквозь пронизаны империалистическими идеями и ярко выраженном милитаристским сознанием. Если им позволить, то они на зависть всем террористам раздуют пожар глобальной мировой войны.

Основная проблема когда говорят о России – это на самом деле глубокое ее непонимание. Впрочем, для понимания достаточно мало общеизвестной фактологии, и чаще всего все строится на умозаключениях исходящих из логики, на базе достаточно ограниченных данных. Об этом пишет на своей странице в Facebook Олег Шро.

Я как-то очень давно пошутил, что самой точной социологией в России обладают табачные компании. Они чуть ли не единственные, кто регулярно проводили свои соцопросы. Но даже такая социология ограничена в силу специфики опрашиваемой аудитории. Остальную социологию пишут студенты, в буквальном смысле на «коленках», под угрозой очень «веселой сессии с летальным исходом» и в соответствии со своим чувствованием ситуации и фантазией.

Основная проблема когда говорят о России – это на самом деле глубокое ее непонимание. Впрочем, для понимания достаточно… Опубліковано Oleg Ivanovich Shro Понеділок, 13 серпня 2018 р.

Так вот Россия, а современная Россия началась четверть века назад с подписания федерального договора между субъектами федерации и регионами. Исключением тогда были только два нынешних субъекта Республика Татарстан и Чеченская Республика, но это отдельные истории, не относящиеся к сути, своей трагичностью она картины не меняет.

Так вот старт был дан именно тогда и страна которая казалось бы вырвалась из цепей тоталитаризма погрузилась во мрак. Это в буквальном смысле, несколько лет на ладан дышало все и все валилось. Не было ни государства, а общество было еще в зачаточном состоянии. Вообще это миф о «коллективизме» русских. Сами русские по своей ментальности – мелкие собственники, трясущиеся над своим скарбом.

Весь «коллективизм» русских был навязан извне, фактически налоговой системой XIV века, когда крестьян для удобства обложения податями согнали в единую массу. Но как только крестьянская община была разрушена стремительной урбанизацией – весь коллективизм русских закончился. Только вот не говорите про колхозы, там суть иная, там не было коллективизма крестьянской общины, впрочем кто глубоко знаком с темой поймут.

Так вот народонаселение всей это федерации, с таким вот бэком атомарности, и находясь под властью удельных князьков (ну в республиках власть хотя бы выбиралась, а в остальных местах по началу назначались) вдруг поняло, что ничего не имеет. Советская система еще номинально сохранялась, но фактически воспользоваться ею было нельзя, а для остального не было самого главного – закона и порядка, причем из-за отсутствия соответствующих государственных и общественных институтов (впрочем на сей счет существует своеобразная «теория заговора», но малоизвестная в широких кругах, о сговоре КГБ с советскими топ-менеджерами с опытом работы в условиях рыночной экономики: им нужен был хаос в стране, что бы исключить иностранную конкуренцию и силовики способные обезопасить их самих от криминального разгула, подробней поищите по ключам «Александр Волков», «группа Минфин»).

Но к этому всему добавилось еще одно – четкая цель Москвы на удержание под своей властью всей доставшейся им федерации, если бы они могли бы тогда себе это позволить то Крым отжали бы еще в начале 90-х.

Российские «либералы» (почему в России не может быть либералов я не однократно объяснял – нет института собственности. Впрочем его не было и при большевиках и при даже при царях, от слова совсем) были слишком увлечены борьбой с «левыми». В итоге, дискредитировали себя обе идеи и фактически обе стали ругательными. Но у «левых» риторика была понятной для вышедших из совка.

Дальше четверть века назад на глазах у всей страны разворачивалось великое «бодание» – две ветви власти сошлись в неразрешимом конфликте, что привело к кровавым событиям в Москве в октябре 1993 года. Обелять там некого, но главное это итог: федеральная власть показала, что на ее адекватность рассчитывать не приходится, а зарождающееся гражданское общество посыпалось в «идеальный социальный газ». Собственно в этом состоянии оно до сих пор и находится, не способное на самоорганизацию.

Через год эта самая власть продемонстрировала следующий пример. Да, речь идет войне в Чеченской республике. Это напугало уже не только население, но и региональных князьков, мыслей о превращении суверенитета в независимость уже ни у кого не возникало, заглохла даже идея изменения статуса областей, приближая их к республикам по их правам.

К концу 90-х порядок, но не закон, установился сам по себе, он стал итогом проходившей параллельно Криминальной революции и чередой криминальных войн. Братва договорилась и установился паритет, хотя вопросы решались и далее привычными методами – «отжать и присвоить». Жизнь «нормализовалась», даже начался экономический подъем. Но в целом федерация дышала на ладан и многие, независимо от своих политических взглядов хотели уже и закон, а не криминальный порядок, гарантий своей безопасности и защиты своего имущества.

И тут появляется, как черт из табакерки молодой премьер-министр, прям из кресла директора ФСБ. И началось… В общем бесконечная война: теракты в стране, боевые действия на Кавказе (война охватила не только Чеченскую Республику Ичкерия, де-факто независимую страну на момент начала войны, но весь Кавказ) и государственный переворот 2004 года, когда регионы де-факто и де-юре лишили их суверенитета. Последнее население самих регионов восприняло спокойно, ибо местные князьки уже всех достали, но в креслах своих сидели уверенно…

Надо сказать, что примерно до конца 2000-х годов Путин больше склонялся к «либеральной» риторике. А вот совковое народонаселение, которое было в большинстве уже наелись этой «либеральной» риторики и не особо ее воспринимали. Многие и очень многие считали Путина – «агентом Госдепа» и главой ликвидационной комиссии, причем не только в среде охлоса, но в академической элите. У большинства было ощущение, что страна катится к своему окончательному краху, но иногда что-то внешнее это отсрочивало…

Первый серьезный звоночек зазвенел летом 2008 года. Разгорелся экономический кризис и на его фоне Россия ввязалась в очередную военную авантюру, на сей раз акт открытой агрессии против Грузии.

Но тут интересен другой момент, социально-экономический. Вот как вы думаете, куда побежал народ из бизнеса, когда кризис ударил своей волной по регионам? В жизни думаю не угадаете… В государственные и жестко аффилированные с государством структуры, и это было массовым явлением в регионах. Многие потом, опять вернулись на «вольные хлеба», но это было потом спустя года 3 – 4.

К концу 2010 года это кризис наконец-то добрался до Москвы, шторм 2008 года Москву мало задел, жители этого региона социально и экономически были более защищенными по сравнению с кем либо другими, да и «жировые» запасы у Москвы были не сравнимые. Собственно говоря пилить то уже было нечего, регионы уже в руинах, а тут и «рог изобилия» иссяк.

Вот и начался «фестиваль» 2011–2012 года, называемый ныне «болотным» или «белоленточным». Самое печальное, что он то, как раз, и продемонстрировал весь будущий провал, причем всем и очень наглядно.

Во-первых, оказалось что практически все социально-активное население сосредоточено в этом самом городе-герое Москве, причем как «против», так и «за» Путина.

Во-вторых, против Путина оказалось не так-то и много людей, в 12 миллионной Москве на самый многочисленный митинг на Болотной вышло 1,25% населения города-региона, а если учесть «дневное население» Москвы, то и того меньше выйдет, менее процента. В других регионах даже того не набиралось, от силы несколько сотен человек выходило в мегаполисах. А теперь сравните сколько украинцев вышло на Майдан 1 декабря 2013 года. Я думаю дальнейшее просто излишне.

А вот, в-третьих – самое коварное, те кто против Путина были неоднородны. Одним подавай рыночную экономику, частную собственность. А вот иным подавай Российскую Империю или СССР 2.0. И в Кремле это поняли. Очень хорошо и наглядно увидели.

К середине 2013 года российская экономика, ее позитивная часть, приказала «долго жить» и вопрос голодных бунтов в регионах был вопросов времени.

И надо же такому было случится, что на фоне социально-политических потрясений в Украине в 2013 году, всколыхнувших всю Украину к осени, и поставившую вопрос о недоверии власти – прогремела Революция Достоинства, как общенациональный вотум недоверия властям.

В Кремле смекнули сразу, что для них это чудесная возможность разделить всех своих противников по загончикам. Вот с этого момента начался «великий поворот», приведший к окончательному «водоразделу». Часть «имперцев» (в основном тех, кто очень ностальгировал по «славным временам СССР», но не только они, а еще и некоторые сторонники «либеральной империи») – вернулись в стан сторонников режима (фактически они всегда ими и были, просто их не устраивала «мягкость» властей).

И кстати, обратите внимание, как комментировались в тот период события на Майдане, все было выстроено вокруг ключевого момента – «в Украине воцаряется хаос и безвластие». В России для многих это совпадало, по ощущениям с событиями 20-летней давности, в Москве октября 1993 года… За счет закадровых комментариев при трансляции российскими каналами.

А дальше Олимпиада – этакий «триумф духа», хотя за те деньги, что там разворованы и потеряны можно три раза на Марс слетать. И наконец вне конкуренции – «крымнаш». Последнее, вообще стало для советского электората Путина и «имперцев» просто «подарком». Ну, а оккупация Донбасса было логическим продолжением начатого, с точки зрения пропаганды. И вот это создало базу для укрепления позиций федеральных властей, им теперь позволено все.

Но кстати, не все те, кто против Путина, так же против аннексии Крыма или оккупации Донбасса (они может менее кровожадны), но «что украли – отдавать не собираются». Дай им волю и они в Европу попрутся, воевать с NATO за «исконные земли под Вашингтоном».

Олег Шро, Facebook