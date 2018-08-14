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Зона "русского мира"

Дай россиянам волю, они и в Европу воевать попрутся, – Олег Шро

Олег Шро, Facebook
14 августа 2018

Россияне, а в большей степени сами русские, – насквозь пронизаны империалистическими идеями и ярко выраженном милитаристским сознанием. Если им позволить, то они на зависть всем террористам раздуют пожар глобальной мировой войны.

Основная проблема когда говорят о России – это на самом деле глубокое ее непонимание. Впрочем, для понимания достаточно мало общеизвестной фактологии, и чаще всего все строится на умозаключениях исходящих из логики, на базе достаточно ограниченных данных. Об этом пишет на своей странице в Facebook Олег Шро.

Я как-то очень давно пошутил, что самой точной социологией в России обладают табачные компании. Они чуть ли не единственные, кто регулярно проводили свои соцопросы. Но даже такая социология ограничена в силу специфики опрашиваемой аудитории. Остальную социологию пишут студенты, в буквальном смысле на «коленках», под угрозой очень «веселой сессии с летальным исходом» и в соответствии со своим чувствованием ситуации и фантазией.

Основная проблема когда говорят о России – это на самом деле глубокое ее непонимание. Впрочем, для понимания достаточно…

Опубліковано Oleg Ivanovich Shro Понеділок, 13 серпня 2018 р.

Так вот Россия, а современная Россия началась четверть века назад с подписания федерального договора между субъектами федерации и регионами. Исключением тогда были только два нынешних субъекта Республика Татарстан и Чеченская Республика, но это отдельные истории, не относящиеся к сути, своей трагичностью она картины не меняет.

Так вот старт был дан именно тогда и страна которая казалось бы вырвалась из цепей тоталитаризма погрузилась во мрак. Это в буквальном смысле, несколько лет на ладан дышало все и все валилось. Не было ни государства, а общество было еще в зачаточном состоянии. Вообще это миф о «коллективизме» русских. Сами русские по своей ментальности – мелкие собственники, трясущиеся над своим скарбом.
Весь «коллективизм» русских был навязан извне, фактически налоговой системой XIV века, когда крестьян для удобства обложения податями согнали в единую массу. Но как только крестьянская община была разрушена стремительной урбанизацией – весь коллективизм русских закончился. Только вот не говорите про колхозы, там суть иная, там не было коллективизма крестьянской общины, впрочем кто глубоко знаком с темой поймут.

Так вот народонаселение всей это федерации, с таким вот бэком атомарности, и находясь под властью удельных князьков (ну в республиках власть хотя бы выбиралась, а в остальных местах по началу назначались) вдруг поняло, что ничего не имеет. Советская система еще номинально сохранялась, но фактически воспользоваться ею было нельзя, а для остального не было самого главного – закона и порядка, причем из-за отсутствия соответствующих государственных и общественных институтов (впрочем на сей счет существует своеобразная «теория заговора», но малоизвестная в широких кругах, о сговоре КГБ с советскими топ-менеджерами с опытом работы в условиях рыночной экономики: им нужен был хаос в стране, что бы исключить иностранную конкуренцию и силовики способные обезопасить их самих от криминального разгула, подробней поищите по ключам «Александр Волков», «группа Минфин»).

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Но к этому всему добавилось еще одно – четкая цель Москвы на удержание под своей властью всей доставшейся им федерации, если бы они могли бы тогда себе это позволить то Крым отжали бы еще в начале 90-х.

Российские «либералы» (почему в России не может быть либералов я не однократно объяснял – нет института собственности. Впрочем его не было и при большевиках и при даже при царях, от слова совсем) были слишком увлечены борьбой с «левыми». В итоге, дискредитировали себя обе идеи и фактически обе стали ругательными. Но у «левых» риторика была понятной для вышедших из совка.

Дальше четверть века назад на глазах у всей страны разворачивалось великое «бодание» – две ветви власти сошлись в неразрешимом конфликте, что привело к кровавым событиям в Москве в октябре 1993 года. Обелять там некого, но главное это итог: федеральная власть показала, что на ее адекватность рассчитывать не приходится, а зарождающееся гражданское общество посыпалось в «идеальный социальный газ». Собственно в этом состоянии оно до сих пор и находится, не способное на самоорганизацию.

Через год эта самая власть продемонстрировала следующий пример. Да, речь идет войне в Чеченской республике. Это напугало уже не только население, но и региональных князьков, мыслей о превращении суверенитета в независимость уже ни у кого не возникало, заглохла даже идея изменения статуса областей, приближая их к республикам по их правам.

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К концу 90-х порядок, но не закон, установился сам по себе, он стал итогом проходившей параллельно Криминальной революции и чередой криминальных войн. Братва договорилась и установился паритет, хотя вопросы решались и далее привычными методами – «отжать и присвоить». Жизнь «нормализовалась», даже начался экономический подъем. Но в целом федерация дышала на ладан и многие, независимо от своих политических взглядов хотели уже и закон, а не криминальный порядок, гарантий своей безопасности и защиты своего имущества.

И тут появляется, как черт из табакерки молодой премьер-министр, прям из кресла директора ФСБ. И началось… В общем бесконечная война: теракты в стране, боевые действия на Кавказе (война охватила не только Чеченскую Республику Ичкерия, де-факто независимую страну на момент начала войны, но весь Кавказ) и государственный переворот 2004 года, когда регионы де-факто и де-юре лишили их суверенитета. Последнее население самих регионов восприняло спокойно, ибо местные князьки уже всех достали, но в креслах своих сидели уверенно…

Надо сказать, что примерно до конца 2000-х годов Путин больше склонялся к «либеральной» риторике. А вот совковое народонаселение, которое было в большинстве уже наелись этой «либеральной» риторики и не особо ее воспринимали. Многие и очень многие считали Путина – «агентом Госдепа» и главой ликвидационной комиссии, причем не только в среде охлоса, но в академической элите. У большинства было ощущение, что страна катится к своему окончательному краху, но иногда что-то внешнее это отсрочивало…

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Первый серьезный звоночек зазвенел летом 2008 года. Разгорелся экономический кризис и на его фоне Россия ввязалась в очередную военную авантюру, на сей раз акт открытой агрессии против Грузии.

Но тут интересен другой момент, социально-экономический. Вот как вы думаете, куда побежал народ из бизнеса, когда кризис ударил своей волной по регионам? В жизни думаю не угадаете… В государственные и жестко аффилированные с государством структуры, и это было массовым явлением в регионах. Многие потом, опять вернулись на «вольные хлеба», но это было потом спустя года 3 – 4.

К концу 2010 года это кризис наконец-то добрался до Москвы, шторм 2008 года Москву мало задел, жители этого региона социально и экономически были более защищенными по сравнению с кем либо другими, да и «жировые» запасы у Москвы были не сравнимые. Собственно говоря пилить то уже было нечего, регионы уже в руинах, а тут и «рог изобилия» иссяк.

Вот и начался «фестиваль» 2011–2012 года, называемый ныне «болотным» или «белоленточным». Самое печальное, что он то, как раз, и продемонстрировал весь будущий провал, причем всем и очень наглядно.

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Во-первых, оказалось что практически все социально-активное население сосредоточено в этом самом городе-герое Москве, причем как «против», так и «за» Путина.

Во-вторых, против Путина оказалось не так-то и много людей, в 12 миллионной Москве на самый многочисленный митинг на Болотной вышло 1,25% населения города-региона, а если учесть «дневное население» Москвы, то и того меньше выйдет, менее процента. В других регионах даже того не набиралось, от силы несколько сотен человек выходило в мегаполисах. А теперь сравните сколько украинцев вышло на Майдан 1 декабря 2013 года. Я думаю дальнейшее просто излишне.

А вот, в-третьих – самое коварное, те кто против Путина были неоднородны. Одним подавай рыночную экономику, частную собственность. А вот иным подавай Российскую Империю или СССР 2.0. И в Кремле это поняли. Очень хорошо и наглядно увидели.

К середине 2013 года российская экономика, ее позитивная часть, приказала «долго жить» и вопрос голодных бунтов в регионах был вопросов времени.

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И надо же такому было случится, что на фоне социально-политических потрясений в Украине в 2013 году, всколыхнувших всю Украину к осени, и поставившую вопрос о недоверии власти – прогремела Революция Достоинства, как общенациональный вотум недоверия властям.

В Кремле смекнули сразу, что для них это чудесная возможность разделить всех своих противников по загончикам. Вот с этого момента начался «великий поворот», приведший к окончательному «водоразделу». Часть «имперцев» (в основном тех, кто очень ностальгировал по «славным временам СССР», но не только они, а еще и некоторые сторонники «либеральной империи») – вернулись в стан сторонников режима (фактически они всегда ими и были, просто их не устраивала «мягкость» властей).

И кстати, обратите внимание, как комментировались в тот период события на Майдане, все было выстроено вокруг ключевого момента – «в Украине воцаряется хаос и безвластие». В России для многих это совпадало, по ощущениям с событиями 20-летней давности, в Москве октября 1993 года… За счет закадровых комментариев при трансляции российскими каналами.

А дальше Олимпиада – этакий «триумф духа», хотя за те деньги, что там разворованы и потеряны можно три раза на Марс слетать. И наконец вне конкуренции – «крымнаш». Последнее, вообще стало для советского электората Путина и «имперцев» просто «подарком». Ну, а оккупация Донбасса было логическим продолжением начатого, с точки зрения пропаганды. И вот это создало базу для укрепления позиций федеральных властей, им теперь позволено все.

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Но кстати, не все те, кто против Путина, так же против аннексии Крыма или оккупации Донбасса (они может менее кровожадны), но «что украли – отдавать не собираются». Дай им волю и они в Европу попрутся, воевать с NATO за «исконные земли под Вашингтоном».

Олег Шро, Facebook

Tags: крым, Крымнаш, Общество, Россия, СССР, Украина

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