Вернувшийся из России мужчина глумился на флагом Украины

Мужчина, совершивший глумление над национальным флагом Украины на Луганщине, был в состояние алкогольного опьянения и под воздействием российской пропаганды.

Пьяный мужчина, вернувшийся с заработков в России, сорвал флаг Украины со здания прокуратуры Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По ее данным, злоумышленник задержан. Это местный житель, который недавно вернулся с заработков в Российской Федерации и еще находится под действием российской пропаганды.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем повреждения флагштока сорвал государственный флаг со здания Марковского отдела Старобельской местной прокуратуры», – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье «Надругательство над государственными символами».

Мужчине грозит либо штраф в размере до 850 гривен, либо арест на срок до 6 месяцев, или до 3 лет тюрьмы.

Сейчас правонарушителя посадили под круглосуточный домашний арест в виде меры пресечения.

Прокуратура Луганской области