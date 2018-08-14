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Новости

Вернувшийся из России мужчина глумился на флагом Украины

Прокуратура Луганской области
14 августа 2018

Мужчина, совершивший глумление над национальным флагом Украины на Луганщине, был в состояние алкогольного опьянения и под воздействием российской пропаганды.

Пьяный мужчина, вернувшийся с заработков в России, сорвал флаг Украины со здания прокуратуры Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По ее данным, злоумышленник задержан. Это местный житель, который недавно вернулся с заработков в Российской Федерации и еще находится под действием российской пропаганды.

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«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем повреждения флагштока сорвал государственный флаг со здания Марковского отдела Старобельской местной прокуратуры», – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье «Надругательство над государственными символами».

Мужчине грозит либо штраф в размере до 850 гривен, либо арест на срок до 6 месяцев, или до 3 лет тюрьмы.

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Сейчас правонарушителя посадили под круглосуточный домашний арест в виде меры пресечения.

Прокуратура Луганской области

Tags: донбасс, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

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