Неуловимые конвои. Что Россия тайно завозит в Украину?

Не может быть никаких оснований для того, чтобы российские военные грузовики ездили туда-сюда по грунтовым дорогам Донбасса по ночам, чтобы избежать официальной границы – если им только нечего скрывать.

И именно такое поведение зафиксировал дрон ОБСЕ в ночь на 7 августа, да еще и с кадрами, на которых четко видно, что грузовики ехали в обоих направлениях. И пока нет доказательств того, что было внутри, секретность этой операции должна была заинтересовать как Международный уголовный суд, так и Международный суд ООН в Гааге, пишет на сайте «The Kharkiv Human Rights Protection Group» («KHPG») правозащитница Галя Койнаш, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

Последний сейчас рассматривает вопрос о том, нарушает ли Россия Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, активно вооружая, комплектуя и контролируя вооруженный конфликт на Донбассе. Россия отрицает обвинения, утверждая во время предыдущих слушаний, что главным источником огромного количества оружия и боеприпасов, которые используют бойцы самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик» («ДНР», «ЛНР»), являются «унаследованные в 1991 году Украиной запасы Советской армии», а также «отступающей украинской армии».

Военные грузовики, перевозившие запасы ночью, кажутся более вероятным источником. Это не первое из обоснованных доказательств, но тот факт, что оно поступило благодаря дрону ОБСЕ, значительно усложняет России возможность оправдаться.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) почти ежедневно докладывает о своих находках, а эту информацию с дрона опубликовала 9 августа.

Их отчеты, как правило, настолько сухие и фактологические, что часто бывает трудно заметить криминальные подробности. Но не в этот раз, где первые строки публикации уже не оставляют сомнений.

«Беспилотные летательные аппараты СММ обнаружили конвои грузовиков, которые заезжают в Украину и выезжают оттуда через грунтовую дорогу, где посреди ночи отсутствуют пограничные пункты». 7 августа, в 22.15 дрон зафиксировал конвой из восьми грузовых автомобилей (пять КамАЗов-4310, другие неопознаны) вблизи Чистякова (неподконтрольного правительству населенного пункта), которые проехали где-то 3,5 километров до российско-украинской границы и свернули на грунтовую дорогу. Два конвоя встретились примерно через 5 минут.

«Каждая из колонн поочередно останавливалась где-то на 3 минуты возле внедорожника, припаркованного на поле вблизи упомянутой грунтовой дороги в 1,7 км от границы, и еще раз около двух грузовиков, припаркованных на пересечении грунтовой и вымощенной дорог (3,5 км от места, где конвои пересекли границу)». На обоих снимках видно, что люди внутри припаркованных машин контактируют с водителями первых грузовиков каждого конвоя.

Конвой, который направился в сторону Украины, впоследствии был замечен на территории так называемой «ЛНР».

Ограниченный мандат ОБСЕ

Такие ночные движения по грунтовой дороге через бесконтрольную границу совершенно четко дают понять, почему Россия так настаивала на ограничении мандата единой Миссии наблюдателей ОБСЕ, которая следит за движением на границе. Название вполне соответствует ограниченному характеру – это лишь Миссия наблюдателей ОБСЕ на российских контрольно-пропускных пунктах Гуково и (российского) Донецка. Миссия насчитывает 20 общественных наблюдателей, в частности Главного наблюдателя, который может похвастаться своим сайтом, который работает посменно, чтобы обеспечить 24-часовое покрытие. Все это очень хорошо, и они, несомненно, отлично отслеживают участок в рамках своей миссии – всего 40 метров российско-украинской границы.

Украина утратила контроль над значительной частью границы с Россией летом 2014 года. Через бесконтрольную границу в июле того года стало возможно провезти ракетную установку «Бук», которая сбила малазийский авиалайнер МН17, на контролируемую боевиками территорию, куда, в частности, завезли танки, военнослужащих, наемников и оружие. И это именно та часть границы, за которой надо следить, но это именно то, против чего выступают Россия и повстанцы. Миссия начала свою работу в июле 2014-го, мандат которой предусматривал мониторинг тех контрольно-пропускных пунктов на границе контролируемой Украиной территории, куда бы Россия наименее вероятно посылала солдат, танки и другую тяжелую артиллерию.

Мандат предусматривал следить исключительно за этой территорией, и не обращать внимание на что-либо вне ее пределов. Вынужденно ограниченные отчеты мониторинговой комиссии пропагандистские каналы часто разбирали на цитаты в качестве доказательства того, что Россия не перевозит оружие и тому подобное. Можно предполагать, что о новой находке не вспомнят.

«Гуманитарные конвои»

Россию изначально подозревали в использовании так называемых «гуманитарных конвоев» для транспортировки оружия, боеприпасов и других вещей на Донбасс.

Не было никаких других объяснений тому, что 24 мая 2018 года наблюдателям ОБСЕ агрессивным способом не дали посмотреть содержимое такого 75-го «конвоя», где было, как утверждалось, детское питание и спасательное оборудование.

31 мая временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан отметил, что они «без понятия, что на самом деле внутри этих конвоев с гуманитарной помощью, потому что Российская Федерация не позволит Миссии проинспектировать или осмотреть содержимое груза. Впрочем, мы знаем, что эти так называемые гуманитарные грузовики не разгружались ни при одной больнице, школе, общественной организации или складе ООН. Скорее всего, они были разгружены при складах, которые СММ определяет как такие, что используются пророссийскими силами. Вооруженные люди в военных формах охраняли периметр и не дали наблюдателям СММ осмотреть груз или поговорить с кем-то по ту сторону».

Жаль, что это первые конвои, на которые обратило внимание международное сообщество. В августе 2014 года должны были осмотреть 280 грузовиков, а затем перенести их содержимое на транспорт Международного Красного Креста. Вместо этого грузовики внезапно изменили направление и заехали в Луганскую область через границу, контролируемую боевиками.

Таким образом, никого не должно было удивить то, что иностранным журналистам удалось выяснить, что многие из тех грузовиков, которые им показали, были пустыми или полупустыми. Они могли избавиться от содержимого по дороге, или же все было направлено на то, чтобы исчерпать международный интерес, а последующие конвои могли проходить практически незаметно.

Возможно, эти «конвои» всегда были пустые и выполняли роль приманок. Примерно в то же время польский тележурналист зафиксировал, казалось бы, бесконечный поток российских военных грузовиков с вооруженными людьми, артиллерией и зенитным оружием, который двигался в направлении российско-украинской границы, находящейся вне контроля украинского правительства.

Эти кадры с 18 августа 2014 года и нескольких последующих дней, по-прежнему доступны и заслуживают детального изучения, особенно учитывая внезапный неожиданный поворот в боях у Иловайская в конце августа. И хотя прокуратура Международного уголовного суда до сих пор рассматривает вопрос, существует ли достаточно доказательств российского вмешательства в конфликт на Донбассе, чтобы называть эту войну международным вооруженным конфликтом, там все же отчитываются, что «в ходе протекания конфликта, были зафиксированы особенно интенсивные сражения в Иловайске (Донецкая область) в августе 2014 и Дебальцево (Донецк) с января по февраль 2015 года. Рост интенсивности боевых действий объясняли, как утверждается, соответствующими притоками войск, транспортных средств и оружия со стороны Российской Федерации, предназначенными для укрепления позиций вооруженных группировок».

В мае 2018-го Международная следственная группа заключила, что «ракетная установка «Бук», которая 17 июля 2014 года сбила малазийский авиалайнер МН17, принадлежала пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде, являющейся подразделением российской армии из Курска, Российская Федерация».

После всего этого можно предположить, что дальнейшее отрицание прямого военного присутствия России на Донбассе лишено смысла. Тем не менее, так же считали после того, как польское телевидение показало, как в августе 2014-го в направлении украинской границы перебрасывали и не возвращали военную технику и солдат, а также еще много доказательств, которые Россия продолжает отрицать.

Таким образом кадры с дрона являются очень важным доказательством того, что Москве придется объяснить.

Галя Койнаш, «KHPG»