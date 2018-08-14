Украинский «Ятакган». Об уникальном и первом танке

Еще одним интересным образцом, который засветили на репетиции парада на полигоне в Озерном на прошлой неделе был Т-84-120 «Ятаган». Танк в типичном камуфляже ВСУ возглавлял колонну из Т-84У «Оплот».

История этого единственного ходового прототипа довольно интересна и вполне может свидетельствовать о намечающихся тенденциях. Или просто о том, что решили показать буквально все что есть в загашнике, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Михаил Жирохов.

К середине 1990-х годов украинская военная промышленность в лице Харьковского конструкторского бюро машиностроения смогла разработать Т-80 в украинском исполнении – основной боевой танк Т-84 с производством его комплектующих, систем и агрегатов по максимально замкнутому циклу в стране. Впервые опытный танк Т-84 был продемонстрирован на Международной выставке вооружений IDEX-95 в Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах весной 1995 г. После чего машину стали активно предлагать на экспорт.

В итоге в 2000 г. появился довольно интересный на тот момент вариант для участия в турецком тендере с 120-мм гладкоствольной танковой пушкой НАТОвского образца и механизмом заряжания в навесной кормовой нише башни (для этого кстати пришлось освоить производство новой сварно-катаной башни). Стоит сказать, что механизм заряжания был совершенно оригинальный так как, в отличии от советских образцов, на Западе использовались унитарные боеприпасы. Интересно, что от боевого отсека ниша отделялась бронированной перегородкой, а в крыше имеются вышибные панели, чем обеспечивается безопасность экипажа в случае подрыва боекомплекта. То есть вероятность выживаемости экипажа была в разы больше, чем в случае с оригинальным Т-84У.

Танк получил звучное название «Ятаган» или чаще всего назывался Т-84-120. Для того, чтобы соответствовать тендерным техническим параметрам были установлены средства связи французской фирмы Thomson, а также пулемет бельгийской фирмы FN Herstal и т.д. Интересно, что в конструкции была использована самая современная на тот момент динамическая защита «Нож» отечественного производства, позволяющая прикрыть танк от самых опасных противотандемных боеприпасов как с лобовой, так и с боковой проекции, а также от падающих сверху боеприпасов типа «ударное ядро».

Основным отличием «Ножа» от существующих типов динамической защиты является воздействие на атакующие средства поражения плоской кумулятивной струёй, тогда как системы динамической защиты первого поколения («Контакт-1/5») действовали метанием пластин в направлении атакующего боеприпаса. Поначалу была установлена французская система управления огнем, позднее замененная на отечественную из тепловизора «Буран-Катрин-Е», дневного прицела Н 1Г46М и т.д.

Так как на тот момент производства танковых орудий в стране просто не было осенью 1999 г. харьковчане заключили контракт со швейцарской фирмой Swiss Ordnace Enterprice Corp. на изготовление по германской лицензии 120-мм стволов для пушки КБМ2 (КБА-101). Было организовано мелкосерийное производство – так, в ходе создания «Ятагана» на фото можно отметить, как минимум, три варианта этого орудия.

Контракт был настолько важен для страны, что на тот момент Украина была готова передать Турции полный комплект танковых технологий. Однако из-за серьезных финансовых проблем Анкара умерила свои аппетиты в танковом тендере. В итоге было решено модернизировать 170 устаревших американских танков М60 с помощью израильтян и купить 298 бывших на вооружении германской армии танков «Леопард» 2А4.

В итоге Т-84-120 остался в единственном экземпляре и какое-то время еще демонстрировался на выставках, а потом был отправлен на длительное хранение. До августа 2018 г. никаких сведений о нем не было.

И вот на репетиции парада к 27-й годовщине Независимости он всплыл в новом камуфляже и во главе колонны Т-84У «Оплот», которые только недавно представляли Украину на международных танковых соревнованиях «Strong Europe Tank Challenge». Появление танка может свидетельствовать прежде всего об амбициях военных в переходе на стандарт НАТО. Ведь на сегодня очевидно, что одновременно на вооружении одной армии не может состоять одновременно четыре разных основных боевых танка – Т-64, Т-72, Т-80 и Т-84. И такое положение вещей является вынужденной мерой, ведь поддерживать в боеспособном состоянии такой «зоопарк» практически неподъемная задача.

Если по вооружению все более или менее нормально – все танки вооружены стандартной 125-мм гладкоствольной пушкой, то с двигателями все гораздо запутанней. На танках, которые сейчас состоят на вооружении ВСУ стоят шесть (!) различных типов двигателей, причем половина из них производилась в СССР, а ныне – в Российской Федерации. Есть конечно вариант закупки запчастей на международных рынках, однако в этом случае танки становятся в буквальном смысле «золотыми».

И это, не считая двух типов динамической защиты: «Контакт-1» (на Т-64БВ, Т-64БВ1, Т-72АВ, Т-72Б, Т-72УА) и «Нож» (Т-64БМ «Булат», Т-64Б1М, Т-72УА и Т-84 «Оплот»). Также на разных моделях кардинально различаются системы управления огнем. Это вносит определенные проблемы в процесс подготовки экипажей, и становится головной большую для снабженцев. Уже сегодня есть прецеденты – когда в той же 54-й мехбригаде основным в танковой роте является Т-64, а вот отдельный батальон в ее составе («Донбас-Украина») вооружен Т-72.

То есть рано или поздно встанет вопрос о едином образце на вооружении ВСУ. Как видится сейчас идет выработка дальнейшей стратегии. Иначе сложно оценивать одновременные испытания Т-72АМТ и выкатку варианта Т-84У с орудием НАТОвского образца (который в случае установки новой системы управления огнем, противотандемной динамической защиты и КАЗ – вполне конкурентноспособная машина).

Это довольно-таки важное решение повлечет за собой целый вал дальнейших действий. Будет ли это разворачивание производства 120-мм орудий и боеприпасов под них или продолжение бесконечного процесса модернизации Т-72? Очень хотелось бы надеяться, что у кого-то из военно-политического руководства сейчас есть видение дальнейших перспектив развития танкового парка нашей армии.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»