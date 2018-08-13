Суд приговорил «депутата Евпаторийского городского совета» к пяти годам лишения свободы

Задержанного в апреле месяце на административной границе оккупированного Крыма «депутата» Осьминина осудили на пять лет, с отсрочкой приговора. Осьминин пошел на сделку со следствием.

Суд дал 5 лет лишения свободы условно депутату подконтрольного Кремлю «Евпаторийского городского совета» Сергею Осьминину, обвиняемому в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на прокуратуру Автономной республики Крым.

Отмечается, что Осьминин заключил сделку со следствием.

«Деснянским районным судом Киева утверждено соглашение о признании виновности, заключенное с прокуратурой Автономной Республики Крым с гражданином Украины – депутатом так называемого незаконно созданного органа «Евпаторийский городской совет», – говорится в сообщении.

За посягательство на неприкосновенность государства «депутату» назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытанием, если он в течение испытательного срока продолжительностью в 3 года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

В Прокуратуре уточнили, что условиями заключения соглашения является безоговорочное признание обвиняемым своей виновности в совершении преступления, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие обстоятельств, которые в соответствии с Уголовным кодексом Украины отягчают наказание.

Осьминина задержали 3 апреля 2018 года в пункте пропуска «Чаплинка» на административной границе с аннексированным Крымом.

До аннексии он был депутатом от «Партии регионов». Осьминин также является основателем и руководителем ООО «Машсервис», которое после аннексии зарегистрировалось в России.

27 июля прокуратура сообщила, что направила в суд обвинительный акт в отношении Сергея Осьминина.

«Крым.Реалии»