«Укроборонпром» провел испытания нового танка для вооружения ВСУ

Речь идет о серьезной модернизации танка Т-72 получившего новое вооружение, систему защиты и улучшенную ходовую часть. Сегодня этот танк прошел первые испытания.

Боевой танк Т-72АМТ от Киевского бронетанкового завода проходит огневые испытания на военных полигонах. Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром», в состав которого входит завод.

«Целый комплекс испытаний назначен для отработки всех режимов стрельбы нового танка различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты «Комбат», – рассказывают в ГК.

Там отметили, что благодаря использованию нового высокоточного оружия можно уничтожить бронетехнику противника на дальности до 5 км, а ракета «Комбат» способна пробить броню толщиной 750 мм.

«Благодаря тандемной головной части ракета полностью игнорирует динамическую защиту противника. То есть мощности «Комбата» достаточно для уничтожения даже наиболее защищенных вражеских танков», – отмечают в «Укроборонпроме».

Кроме того, отмечают в концерне, танк имеет уровень защиты нового поколения, который обеспечивается элементами динамической защиты и противокумулятивными решетками.

«Такое сочетание оказалось одним из самых эффективных во время боев на востоке Украины», – отмечает пресс-служба.

Также Т-72АМТ получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения для всех членов экипажа и ночной прицел для ведения огня высокоточными ракетами.

На танк установлен комплект из 2 цифровых радиостанций с защищенным каналам связи и современные спутниковые средства навигации.

Также машину оснастили резинометаллическими гусеницами, что позволило увеличить плавность хода, и камерой заднего вида.

Пресс-служба «Укроборонпрома»