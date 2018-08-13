Павел Казарин: Лоббисты капитуляции – не ястребы мира, а трупные черви в Украине

Часто говорят, что в Украине есть лобби войны. Те, кто сделал войну бизнесом, наживаясь на подрядах, при этом стыдливо молчат, что куда сильнее в нашей стране – лобби мира.

Причем мира любой ценой. До войны экономики двух стран напоминали сиамских близнецов. На украинском колониальном статусе зарабатывали миллиарды. За 4 года торговля упала в пять раз, но Россия продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером страны. Об этом рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Представьте сами, что было в 2013-м. Для лоббистов мира Украина – не дом, а офис. Место заработка. На ближайших выборах они будут продавать нам идею примирения, чтобы ничто не мешало им вновь «рубить бабло».

Причем в их риторике капитуляция и благосостояние будут идти в одном пакете. Только благосостояние достанется им. А капитуляция – всем остальным. Ястребы мира иногда выглядят, как трупные черви.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»