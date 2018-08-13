Экономика мстит насильникам, – Портников

Это нужно помнить украинским политикам, которые сейчас входят в предвыборную борьбу. А избирателям популистов – что их дети и внуки будут обречены на вечную бедность, нищету и обман.

Обвал российского рубля и турецкой лиры – прекрасная иллюстрация того, какие сюрпризы может преподносить экономика авторитарным и популистским режимам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на днях, что обвал лиры не поддаётся никакой логике. Со своей точки зрения он прав. Не поддаётся никакой логике и обвал российского рубля. Цена на нефть – главную и чуть ли не единственную основу «путиномики» – не падает. Новые серьезные американские санкции не вводятся, есть лишь ожидание санкций, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников. Почему же все валится?

А потому, что экономика не терпит государственного насилия. Экономику Турции с точки зрения эффективности и развития последних десятилетий было бы оскорбительно сравнивать с российской. И, тем не менее, авторитарные тенденции в деятельности турецкой власти и все большая зависимость экономики и финансов от политических решений приводит к бегству денег из страны, к недоверию, к интересу к быстрым прибылям.

То, что сближает Эрдогана и Путина – это их зависимость от электората, который рассчитывает на «султана», а не на самого себя. Этот электорат можно возбудить патриотическими лозунгами, но его еще и накормить нужно. А политическая истерия – плохой союзник экономическому развитию.

Оба лидера вступили в бессмысленный конфликт с США. Бессмысленный потому, что для этого конфликта нет объективных оснований, как, например, в споре США с КНР и ЕС по пошлинам. Эрдогану совершенно не нужно задерживать американских граждан по параноидальным обвинениям. Путину совершенно не обязательно было лезть в Крым и на Донбасс или вмешиваться в американские выборы. Тем не менее, президенты Турции и России все это делают просто потому, что такова логика развития их режимов.

Но не логика экономики. Экономика им мстит. И их согражданам тоже. Хуже всего будет тем, кто голосует за Эрдогана и Путина. И их детям. И их внукам. Экономика отомстит всем за пренебрежение к своим объективным законам.

Это нужно помнить украинским политикам, которые сейчас ввязываются в предвыборную борьбу. Проще всего потакать желанию электората жить лучше как можно быстрее. Проще всего заменить реальные действия по оздоровлению экономики патриотическими или антикоррупционными лозунгами, да еще и пообещать, что от осуществления этих лозунгов наступит рай на земле. Избиратель проголосует, а экономика – отомстит. И это будет означать даже не скорый конец карьеры популистов – они могут удержаться, как удерживают власть Эрдоган или Путин.

Это будет означать только то, что избиратели этих популистов, их дети и внуки будут обречены на вечную бедность, нищету и обман.

Виталий Портников, «Espreso.TV»