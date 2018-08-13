«Газпром» заплатит Украине более десятка миллиардов долларов при отказе от транзита газа

Обесценивание украинской ГТС в случае отказа Россией прокачивать через нее газ в Европу оценивается в 12 миллиардов долларов убытка. Эту сумму «Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома».

Если российский «Газпром» откажется от транзита газа через территорию Украины после 2019 года Стокгольмский арбитраж может взыскать с компании около 12 миллиардов долларов. Об этом заявил коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире одного из телеканалов, передает «ЛІГАБізнесІнформ».

По его словам, эта сумма – компенсация за обесценивание украинской ГТС.

6 июля «Нафтогаз» подал новый иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с «Газпромом».

«Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2018 года и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов без учета процентов.

Однако эта сумма будет уменьшена, если Газпром забронирует мощности на транзит после 2019 года или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России.

«Мы будем рассчитывать на компенсацию уже постфактум. То есть условно в 2021 году если у нас не будет транзита к тому времени, мы просто получим компенсацию 12 млрд долларов», — сказал Витренко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину и продолжить транзитный контракт в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде.

В свою очередь представитель украинской компании отиетил, что споры между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитражном суде уже урегулированы, но россияне не выполняют его решения.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату «Газпромом» «Нафтогазу Украины» штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

30 мая президент Порошенко заявил, что в ряде европейских стран начали взимать активы российского «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» во исполнение решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа.

«ЛІГАБізнесІнформ»