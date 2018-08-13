123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Политика

Политика Орбана: в Будапеште задумались о разделе Украины?

Сергей Ильченко, «POLITua»
13 августа 2018

Создание Венгрией Министерства по вопросам развития Закарпатской области Украины – без какого-либо согласования этого шага с с Киевом, а также на фоне других недружественных шагов Будапешта, число которых растет день ото дня, было справедливо расценено украинской стороной как подготовка аннексии.

Правда, в отличие от Путина, привыкшего действовать только силой, Виктор Орбан делает ставку еще и на массовый подкуп населения Закарпатья. В частности, Венгрия уже сейчас всерьез вкладывается в инфраструктуру приграничного региона: в ремонт дорог и объектов социального назначения. Очевидно, что новое министерство позволит существенно упорядочить и интенсифицировать эти вложения. Это, естественно, приносит Орбану немалую популярность в глазах местного населения. Впрочем, подкупом населения, или, по крайней мере, его части не брезговали на Донбассе и в Крыму и россияне, пишет на страницах «POLITua» Сергей Ильченко.

Известно также, что украинский патриотизм очень существенной части населения Закарпатья, как, впрочем, и всей Украины в целом, в значительной степени основан на колбасных ценностях. Что касается Закарпатья, то там этот факт усугублен и очень удобной, хотя и противоречащей украинским законам возможностью иметь в кармане сразу два паспорта, венгерский и украинский. По сути, Орбан реализует в Закарпатье все тот же сценарий Новороссии, правда, с поправкой на членство Венгрии в НАТО и ЕС. И когда все будет готово…

Здесь начинается самое интересное: а что, собственно, последует затем?

Протекционистская политика Трампа и украинская экономика

Едва ли Венгрия решится на прямую агрессию. Наступательные возможности венгерской армии для этого недостаточны, а членство в НАТО на военные авантюры такого рода не распространяется. Кроме того, реакция НАТО и ЕС на прямую агрессию против Украины может быть крайне неприятна и убыточна для Будапешта, куда более уязвимого в этом плане, чем Москва. Но Венгрия вполне способна создать ситуацию, когда ввод ее войск в Закарпатье под предлогом наведения порядка и защиты мирного населения ставшего жертвой безвластия Киева и порожденного этим фактом бандитизма, во-первых, не встретит сопротивления, а, во-вторых, будет воспринят Европой пусть и без восторга, но с пониманием. Этому способствуют несколько причин.

Во-первых, местное население, или, по меньшей мере, очень существенная его часть, давно уже живет «на две столицы», с двумя паспортами в кармане, и на доходы от контрабанды. Понятно, что попытки украинских властей навести в области хотя бы относительный порядок не прибавляют популярности Киеву. Во-вторых, пока на Востоке идет война, в любой момент может возникнуть ситуация, когда туда придется бросить все наличные силы, оставив на месте минимальный состав погранвойск и полицию. В-третьих, беспорядки могут быть сознательно подготовлены венгерской стороной. Собственно говоря, вся политика Венгрии сегодня как раз и направлена на максимальную раскачку ситуации в Закарпатье, и создание максимальной неприязни к центральным властям в Киеве.

При этом, не имеет особого значения, координируют ли Москва и Будапешт свои действия, или их интересы просто совпадают, но они работают порознь. В любом случае Россия за последние два десятилетия тоже серьезно вкладывалась в дестабилизацию Закарпатья пестуя там русинский национализм, и готовя кадры будущих русинских сепаратистов в непризнанном Приднестровье и в признанной Молдове. И даже если прямой коммуникации между Москвой и Будапештом по закарпатскому вопросу нет, она неизбежно существует на местном уровне.

«Феномен Медведчука». О скандале вокруг фильма о Стусе

Итак, создание повода для экстренного ввода войск и использование для этого шага удобного момента, когда Украина будет не в состоянии ответить с достаточной решимостью, вполне возможны. Поводом, к примеру, может стать внезапно возникшая в Закарпатье межнациональная резня, с которой киевские власти, занятые некстати обострившейся ситуацией на Востоке, не смогут быстро совладать. При этом, не имеет значения кто и кого будет резать – так что, к примеру, участившиеся эксцессы с участием местных ромов тоже являются очень и очень тревожным звонком.

Неважно и то, велико ли будет число погибших. Двух-трех десятков жертв, снятых с подходящего ракурса и грамотно распиаренных в мировых СМИ будет более чем достаточно для оправдания вмешательства. А потом в Закарпатье внезапно пройдет референдум, в ходе которого выяснится, что большинство населения, имеющего право голоса, выступает за некоторое дистанцирование от Украины. Нет, конечно же, не за уход в Венгрию – так далеко зайти им не позволят из Будапешта. Всего лишь за умеренную федерализацию, в рамках, к примеру, полномочий бывшей Крымской автономии. Это, к слову, вполне совпадает и с заявлениями самого Орбана ,а также ультранационалистов из «Йоббика», выступающих вовсе не за распад Украины, а всего лишь за автономию для закарпатских венгров.

Беда только в том, что признание Киевом такой автономии в Закарпатье запустить процесс его неизбежного полного ухода – а следом – и процесс распада всей Украины. Но и это еще полбеды, поскольку даже при наихудшем сценарии Закарпатье не уйдет немедленно. Зато согласие на его автономизацию немедленно и необратимо создаст прецедент для признания автономиями в составе Украины также и ЛНР-ДНР. К этому очень стремится Москва, желающая легализовать в составе Украины оба этих бандитских анклава, со всем вкачанным туда российским сбродом.

Россия начала информатаки на украинские выборы, – Муждабаев

Сбросив в эти «республики» изрядную часть своего уголовного балласта, Кремль вовсе не желает получить его назад. Напротив, закрепление и легализация этих отбросов именно в Украине является важнейшей деталью плана полного уничтожения нашей страны, разработанного в Кремле. Таким образом, Москва и Будапешт неизбежно будут союзничать, продавливая идею федерализации Украины – если не в рамках общего плана, то, по меньшей мере, ситуативно. Далее уже возможны и варианты. Например, нежданный подарок в виде Приднестровья, которое внезапно проведет референдум – и еще более внезапно потянется к обновленной, федерализованной Украине.

Едва ли в Молдове кто-то станет всерьез возражать против этого. Проевропейские силы в ней понимают, что этот довесок будет тянуть Молдову к России, а пророссийские справедливо полагают, что Молдова уже и так вошла в поле российского влияния, и что с Приднестровьем, что без него, никуда из этого поля уже не выйдет. Федерализация облегчит и проталкивание на выборах пророссийского президента. Но это уже детали. Кроме того, даже самого мягкого для Украины варианта увода Закарпатья в автономное плавание вполне хватит для того, чтобы поставить под сомнение дальнейшее существование всей украинской государственности, причем, в перспективе уже ближайших 10-20 лет.

Иными словами, сдавать Закарпатье нельзя – но и договориться с Орбаном по-хорошему сегодня не удастся. Во всяком случае, договориться с ним невозможно в нынешней ситуации, поскольку Орбан фактически не получает отпора со стороны Киева, и может, ничем не рискуя, играть на обострение. Следовательно, ситуацию нужно качественно изменить, сделав ее неприятной для Орбана.

«Ихтамнет» украинской политики. Роль кума Путина Медведчука в гибридной агрессии России

Как это можно сделать? Выход просматривается только один: необходимо системно работать с Закарпатьем, исходя из того очевидного факта, что колбасный патриотизм, на котором играет Орбан – палка о двух концах. Аполитичной части населения, извлекающей личные выгоды из балансирования между Киевом и Будапештом, в равной степени безразличны и украинские и венгерские патриотические лозунги. Венгерские паспорта эти люди получают исключительно для личного удобства, а вовсе не из любви к Венгрии.

И, если у них появится возможность жить, не курсируя между двумя странами, то абсолютному большинству из них все лозунги Орбана сразу же станут безразличны. Между тем, Закарпатье уже давно пребывает в ситуации некоторого отрыва от «большой Украины», все сильнее замыкаясь на себя, чем и пользуются Орбан с Путиным. Именно этот отрыв, это выпадение из украинского языкового и исторического контекста и порождает опасность аннексии. Орбан всего лишь использует наши просчеты. Ровно то же самое случилось и в Крыму – и, право же, было бы глупо дважды наступить на одни и те же грабли.

Иными словами, лучшим ответом венгерским планам станет активная украинизация Закарпатья, прежде всего в образовательном, инфраструктурном, да и просто в бытовом плане. В первую очередь, нужна современная транспортная инфраструктура, плотно включающая отдаленную область в общую логистику всей страны: хороший аэропорт в Ужгороде, линия Интерсити, да и просто хорошие дороги. Нужно также во чтобы то ни стало принять и провести в жизнь Закон об образовании, вызвавший столь отчаянное сопротивление Орбана, побудив таким образом всех закарпатских школьников к изучению украинского языка.

Осажденная крепость дает трещину: в российской элите появились внутренние конфликты

Нужно озаботится и преподавательскими кадрами, материально стимулируя преподавателей украинского языка ехать в Закарпатье, привлекая их туда из других регионов. Совсем не лишним будет, впрочем, и усиление силового присутствия, в особенности в Берегово, Виноградово и других местах компактного проживания венгров. Венгерские соседи должны ясно увидеть, что отпор агрессии будет дан немедленно и по полной программе, а для местного населения развертывание воинских частей означает появление новых рабочих мест.

Тут важна последовательность и решительность, вместе с демонстрацией готовности пойти как угодно далеко – но, конечно, в полном соответствии с украинским законодательством. И если отдельные робкие шаги вызовут лишь обострение агрессивной истерики в Будапеште, то ясная программа действий осуществляемая шаг за шагом, безусловно охладит пыл венгерского премьера, заставив его искать компромисс. Иного выхода из ситуации, созданной самим Орбаном, сегодня просто не просматривается.

Сергей Ильченко, «POLITua»

Tags: венгрия, Закарпатье, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены