Политика Орбана: в Будапеште задумались о разделе Украины?

Создание Венгрией Министерства по вопросам развития Закарпатской области Украины – без какого-либо согласования этого шага с с Киевом, а также на фоне других недружественных шагов Будапешта, число которых растет день ото дня, было справедливо расценено украинской стороной как подготовка аннексии.

Правда, в отличие от Путина, привыкшего действовать только силой, Виктор Орбан делает ставку еще и на массовый подкуп населения Закарпатья. В частности, Венгрия уже сейчас всерьез вкладывается в инфраструктуру приграничного региона: в ремонт дорог и объектов социального назначения. Очевидно, что новое министерство позволит существенно упорядочить и интенсифицировать эти вложения. Это, естественно, приносит Орбану немалую популярность в глазах местного населения. Впрочем, подкупом населения, или, по крайней мере, его части не брезговали на Донбассе и в Крыму и россияне, пишет на страницах «POLITua» Сергей Ильченко.

Известно также, что украинский патриотизм очень существенной части населения Закарпатья, как, впрочем, и всей Украины в целом, в значительной степени основан на колбасных ценностях. Что касается Закарпатья, то там этот факт усугублен и очень удобной, хотя и противоречащей украинским законам возможностью иметь в кармане сразу два паспорта, венгерский и украинский. По сути, Орбан реализует в Закарпатье все тот же сценарий Новороссии, правда, с поправкой на членство Венгрии в НАТО и ЕС. И когда все будет готово…

Здесь начинается самое интересное: а что, собственно, последует затем?

Едва ли Венгрия решится на прямую агрессию. Наступательные возможности венгерской армии для этого недостаточны, а членство в НАТО на военные авантюры такого рода не распространяется. Кроме того, реакция НАТО и ЕС на прямую агрессию против Украины может быть крайне неприятна и убыточна для Будапешта, куда более уязвимого в этом плане, чем Москва. Но Венгрия вполне способна создать ситуацию, когда ввод ее войск в Закарпатье под предлогом наведения порядка и защиты мирного населения ставшего жертвой безвластия Киева и порожденного этим фактом бандитизма, во-первых, не встретит сопротивления, а, во-вторых, будет воспринят Европой пусть и без восторга, но с пониманием. Этому способствуют несколько причин.

Во-первых, местное население, или, по меньшей мере, очень существенная его часть, давно уже живет «на две столицы», с двумя паспортами в кармане, и на доходы от контрабанды. Понятно, что попытки украинских властей навести в области хотя бы относительный порядок не прибавляют популярности Киеву. Во-вторых, пока на Востоке идет война, в любой момент может возникнуть ситуация, когда туда придется бросить все наличные силы, оставив на месте минимальный состав погранвойск и полицию. В-третьих, беспорядки могут быть сознательно подготовлены венгерской стороной. Собственно говоря, вся политика Венгрии сегодня как раз и направлена на максимальную раскачку ситуации в Закарпатье, и создание максимальной неприязни к центральным властям в Киеве.

При этом, не имеет особого значения, координируют ли Москва и Будапешт свои действия, или их интересы просто совпадают, но они работают порознь. В любом случае Россия за последние два десятилетия тоже серьезно вкладывалась в дестабилизацию Закарпатья пестуя там русинский национализм, и готовя кадры будущих русинских сепаратистов в непризнанном Приднестровье и в признанной Молдове. И даже если прямой коммуникации между Москвой и Будапештом по закарпатскому вопросу нет, она неизбежно существует на местном уровне.

Итак, создание повода для экстренного ввода войск и использование для этого шага удобного момента, когда Украина будет не в состоянии ответить с достаточной решимостью, вполне возможны. Поводом, к примеру, может стать внезапно возникшая в Закарпатье межнациональная резня, с которой киевские власти, занятые некстати обострившейся ситуацией на Востоке, не смогут быстро совладать. При этом, не имеет значения кто и кого будет резать – так что, к примеру, участившиеся эксцессы с участием местных ромов тоже являются очень и очень тревожным звонком.

Неважно и то, велико ли будет число погибших. Двух-трех десятков жертв, снятых с подходящего ракурса и грамотно распиаренных в мировых СМИ будет более чем достаточно для оправдания вмешательства. А потом в Закарпатье внезапно пройдет референдум, в ходе которого выяснится, что большинство населения, имеющего право голоса, выступает за некоторое дистанцирование от Украины. Нет, конечно же, не за уход в Венгрию – так далеко зайти им не позволят из Будапешта. Всего лишь за умеренную федерализацию, в рамках, к примеру, полномочий бывшей Крымской автономии. Это, к слову, вполне совпадает и с заявлениями самого Орбана ,а также ультранационалистов из «Йоббика», выступающих вовсе не за распад Украины, а всего лишь за автономию для закарпатских венгров.

Беда только в том, что признание Киевом такой автономии в Закарпатье запустить процесс его неизбежного полного ухода – а следом – и процесс распада всей Украины. Но и это еще полбеды, поскольку даже при наихудшем сценарии Закарпатье не уйдет немедленно. Зато согласие на его автономизацию немедленно и необратимо создаст прецедент для признания автономиями в составе Украины также и ЛНР-ДНР. К этому очень стремится Москва, желающая легализовать в составе Украины оба этих бандитских анклава, со всем вкачанным туда российским сбродом.

Сбросив в эти «республики» изрядную часть своего уголовного балласта, Кремль вовсе не желает получить его назад. Напротив, закрепление и легализация этих отбросов именно в Украине является важнейшей деталью плана полного уничтожения нашей страны, разработанного в Кремле. Таким образом, Москва и Будапешт неизбежно будут союзничать, продавливая идею федерализации Украины – если не в рамках общего плана, то, по меньшей мере, ситуативно. Далее уже возможны и варианты. Например, нежданный подарок в виде Приднестровья, которое внезапно проведет референдум – и еще более внезапно потянется к обновленной, федерализованной Украине.

Едва ли в Молдове кто-то станет всерьез возражать против этого. Проевропейские силы в ней понимают, что этот довесок будет тянуть Молдову к России, а пророссийские справедливо полагают, что Молдова уже и так вошла в поле российского влияния, и что с Приднестровьем, что без него, никуда из этого поля уже не выйдет. Федерализация облегчит и проталкивание на выборах пророссийского президента. Но это уже детали. Кроме того, даже самого мягкого для Украины варианта увода Закарпатья в автономное плавание вполне хватит для того, чтобы поставить под сомнение дальнейшее существование всей украинской государственности, причем, в перспективе уже ближайших 10-20 лет.

Иными словами, сдавать Закарпатье нельзя – но и договориться с Орбаном по-хорошему сегодня не удастся. Во всяком случае, договориться с ним невозможно в нынешней ситуации, поскольку Орбан фактически не получает отпора со стороны Киева, и может, ничем не рискуя, играть на обострение. Следовательно, ситуацию нужно качественно изменить, сделав ее неприятной для Орбана.

Как это можно сделать? Выход просматривается только один: необходимо системно работать с Закарпатьем, исходя из того очевидного факта, что колбасный патриотизм, на котором играет Орбан – палка о двух концах. Аполитичной части населения, извлекающей личные выгоды из балансирования между Киевом и Будапештом, в равной степени безразличны и украинские и венгерские патриотические лозунги. Венгерские паспорта эти люди получают исключительно для личного удобства, а вовсе не из любви к Венгрии.

И, если у них появится возможность жить, не курсируя между двумя странами, то абсолютному большинству из них все лозунги Орбана сразу же станут безразличны. Между тем, Закарпатье уже давно пребывает в ситуации некоторого отрыва от «большой Украины», все сильнее замыкаясь на себя, чем и пользуются Орбан с Путиным. Именно этот отрыв, это выпадение из украинского языкового и исторического контекста и порождает опасность аннексии. Орбан всего лишь использует наши просчеты. Ровно то же самое случилось и в Крыму – и, право же, было бы глупо дважды наступить на одни и те же грабли.

Иными словами, лучшим ответом венгерским планам станет активная украинизация Закарпатья, прежде всего в образовательном, инфраструктурном, да и просто в бытовом плане. В первую очередь, нужна современная транспортная инфраструктура, плотно включающая отдаленную область в общую логистику всей страны: хороший аэропорт в Ужгороде, линия Интерсити, да и просто хорошие дороги. Нужно также во чтобы то ни стало принять и провести в жизнь Закон об образовании, вызвавший столь отчаянное сопротивление Орбана, побудив таким образом всех закарпатских школьников к изучению украинского языка.

Нужно озаботится и преподавательскими кадрами, материально стимулируя преподавателей украинского языка ехать в Закарпатье, привлекая их туда из других регионов. Совсем не лишним будет, впрочем, и усиление силового присутствия, в особенности в Берегово, Виноградово и других местах компактного проживания венгров. Венгерские соседи должны ясно увидеть, что отпор агрессии будет дан немедленно и по полной программе, а для местного населения развертывание воинских частей означает появление новых рабочих мест.

Тут важна последовательность и решительность, вместе с демонстрацией готовности пойти как угодно далеко – но, конечно, в полном соответствии с украинским законодательством. И если отдельные робкие шаги вызовут лишь обострение агрессивной истерики в Будапеште, то ясная программа действий осуществляемая шаг за шагом, безусловно охладит пыл венгерского премьера, заставив его искать компромисс. Иного выхода из ситуации, созданной самим Орбаном, сегодня просто не просматривается.

Сергей Ильченко, «POLITua»