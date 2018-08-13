В России пенсионер вышел на пикет с плакатами написанными фекалиями

Российский пенсионер протестует против введения американских и европейских санкций против России. На изготовление плакатом не хватило его пенсии и он сделал надписи фекалиями.

В России пенсионер протестующий американских и европейских антироссийских санкций, поддерживая свое правительство, вышел на одиночный пикет с плакатом, надписи на котором сделаны фекалиями. Об этом на своей странице сообщил российский политик Константин Боровой на своей странице в Facebook.

«Из-за санкций в России начались перебои с красками. Смелый пенсионер из Екатеринбурга рисует свои оппозиционные политические призывы говном. На большее не хватает пенсии», – говорится в сообщении.

«Как говорилось в известном анекдоте, «зато говна этого у нас много», – добавляет политик.

Из-за санкций в России начались перебои с красками.Смелый пенсионер из Екатеринбурга рисует свои оппозиционные… Опубліковано Константином Боровим Неділя, 12 серпня 2018 р.

«Пикет одиночный по двум причинам: Вторая – сильно воняет», – пишет Боровой в заключении.

Напомним, что тем временем появились новые свидетельства непосредственного участия России в агрессии против Украины.

«Украинско-Российское обозрение»