Смогут ли США снести Кремль жесткими санкциями?

Не успели США ввести новый пакет санкций, обсуждая ужесточение санкционного режима в отношении России, как экономика России уже отреагировала. Но то ли еще будет…

Рубль обвалился до рекордных с 2016 года значений. Это произошло сразу после того, как газета Коммерсант опубликовала проект американского закона о введении новых санкций против Кремля. Об этом пишет на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Если документ будет принят в нынешнем виде, Сбербанку, ВТБ Банку, Газпромбанку, Россельхозбанку, Промсвязьбанку, Внешэкономбанку, в общем, всем крупнейшим банкам РФ, связанным с государством, запретят работать с США. А банк, который не может проводить операции с главной резервной мировой валютой – это, извините, уже не банк, даже не обменная контора. Уже сейчас посыпались акции этих банков. Им вряд ли удастся выжить на операциях с рублем и юанем, поэтому все боятся, что санкции-таки примут.

Что касается нефти и газа, то в этом секторе новый закон запретит американцам участвовать в любых российских проектах, связанных с нефтью и газом стоимостью более $250 млн. за пределами РФ. Внутри России будет запрещено любое участие американцев в проектах стоимостью больше одного миллиона долларов.

Европейцы, конечно, выступят против этого пункта, они наверняка поругаются с американцами, как сейчас ругаются по поводу иранских санкций. И там в целом пока не очень понятно, как будет воплощаться в жизнь именно эта норма, станут ли американцы, например, наказывать европейские компании-гиганты, если те начнут торговать с Ираном или с Россией. Но само намерение уже очень интересное. Соответственно, акции российских нефтяных и газовых компаний сейчас тоже чувствуют себя не лучшим образом.

Что еще? Вводится такая интересная мера, как запрет на приобретение американцами и американскими компаниями российских долгов. Против этого выступила Федеральная резервная система, заметив, что введение таких санкций ударит по мировой финансовой системе целиком. Но пока такой пункт в законе есть.

И вишенка на торте: документ предполагает, что американские правоохранительные органы должны заняться поисками денег, личных богатств Путина и членов его семьи. Кроме всего прочего координировать эту работу будет новая государственная организация под названием Sanctions Оffice. Это управление создадут внутри Госдепартамента, и оно будет координировать работу с американским казначейством.

Так, если санкции примут в текущем варианте, то они ударят, во-первых, по всем крупным банкам РФ, уничтожив российскую банковскую систему. По сути, будет введен запрет на работу Visa, Mastercard в России, а не только в Крыму как сейчас. Во-вторых, по нефтегазовому сектору – главному российскому источнику прибыли. Если загнется он, загнется и вся российская экономика, особенно без возможности внешних заимствований.

Что может произойти после введения этих санкций, хорошо видно на примере Ирана. Там сейчас ни дня не проходит без очередного локального бунта, где народ выступает против правительства, поскольку ему банально нечего жрать. В общем, американцы очень ловко загнали российскую элиту в тупик. Однако, есть еще вопрос в Дональде Трампе. Пойдет ли он на исполнение этих санкций и вообще захочет ли подписывать такой законопроект, учитывая то, какие у него отношения с американской политической элитой.

Вдобавок Госдепартамент США пообещал рассмотреть возможность включения в санкционный список российского бизнесмена Владимира Евтушенкова – это один из основных владельцев ФК Система. Это тоже одна из системообразующих компаний российской экономики, российского бизнес-пространства. Если и у нее возникнут проблемы, то для российской экономики и правда все будет печально.

Судя по всему, все подвижки начнутся где-нибудь в сентябре-октябре. Посмотрим на реакцию россиян, сейчас они точно начнут дергаться. К тому же интересно: какая именно задача у американцев, если уж совсем прямо называть вещи своими именами? У них не стоит задача разрушить российскую экономику, скорее всего: вывернуть российской элите руки так, чтобы она сама выкинула Путина из Кремля.

Думаю, сейчас американцы наконец-то начинают предпринимать правильные шаги в этом направлении и если они поддавят еще чуть-чуть посильнее, то у них все получится. Задача решаема и решаема довольно быстро, потому что так называемая российская элита жадная, алчная, злобная и неспособная делиться, а также думать на два шага вперед. Поэтому на эти качества американцы давят и давят не без успеха. Думаю, что у них все получится.

Иван Явовина, «Новое Время»