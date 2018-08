Сенцов собирается дистанционно снимать фильм

Политузник Сенцов поделился творческим планами, он собирается снимать фильм, несмотря на тяжелое состояние здоровья из-за голодовки.

Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов хочет дистанционно снимать фильм. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе в интервью российскому изданию «Медуза».

«Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы начать снимать фильм под его дистанционным руководством. Вроде как проект должен запуститься в сентябре», – сказал Динзе.

Он объяснил, что таким образом кинематографисты надеются надеются придать Сенцову силы, включить его в работу и облегчить существование в колонии.

По словам Динзе, в сентябре может начаться дистанционный кастинг.

«Адвокаты будут ходить через день к Сенцову в колонию, чтобы согласовывать какие-то детали», – рассказал адвокат.

Вместе с тем он сказал, что не может говорить подробнее, и подчеркнул, что «все это пока на уровне разговоров, действенных подвижек в этом направлении пока нет».

Проект, который планирует Сенцов, украинский. Однако, по словам Динзе, «отдельные российские кинематографисты поддерживают Олега, собирают средства для его семьи».

«Первое время именно так спонсировалась моя адвокатская деятельность», – отметил защитник, объяснив, что теперь Украина заключила с ним договор в этом деле.

Динзе рассказал, что сейчас Сенцов целый день находится в палате, никуда не выходит, лежит.

«Он читает книги, пишет и дорабатывает сценарии, пишет рассказы. Он плотно работает, иначе можно свихнуться, просто лежа и плюя в потолок. Он работает, а не просто лежит там и ждет какой-то милости», – рассказал адвокат.

Как известно, украинский политзаключенный Олег Сенцов голодает 89 день.

Он объявил голодовку 14 мая с требованием отпустить всех украинцев, содержащихся в РФ.

9 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обнародовала свежую фотографию политзаключенного Кремля режиссера Олега Сенцова.

Но адвокат заявил, что фотография не показывает, насколько плохо тот выглядит.

У политзаключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова провели длительный консилиум с участием врачей. Об этом сообщила в Facebook российский журналист Виктория Ивлева.

«Сегодня у него был многочасовой консилиум с приглашением врачей из местной больницы», — написала она.

По словам Ивлевой, в Лабытнанги по-прежнему находится епископ Григорий Михнов-Вайтенко, который добивается встречи с Сенцовым.

«В субботу и воскресенье свидания по распорядку колонии запрещены, но епископ не оставляет надежды попасть к Олегу в начале недели, если за выходные дни не произойдет какого-нибудь невероятного чуда», — говорит журналистка.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон спросил о здоровье Сенцова президента РФ Владимира Путина во время их телефонного разговора. Тот пообещал ему «в скором времени» предоставить эту информацию.

При этом французский лидер призвал Россию найти «гуманитарное решение» по Сенцову.

В то же время специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер написал в Twitter, что призывает Россию срочно освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

«Россия должна освободить Олега Сенцова, прежде чем на ее руках будет еще одна смерть», — говорится в твите.

Волкер предположил, что «признания» свидетелей по делу Олега, скорее всего, были получены под пытками. «Россия должна быть лучше этого», — отметил он.

Russia should release Oleh Sentsov before it has another death on its hands. "Confession" apparently extracted under torture… Russia should be better than this. #SaveOlegSentsov #MagnitskyAct https://t.co/IvcnbrUlGT

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) August 10, 2018