Айдер Муждабаев: Россия – это абсолютное Зло

Это интервью известный режиссер-документалист Леонид Канфер записал несколько месяцев назад для своего будущего фильма «На три буквы».

В фильм войдет, предполагаю, минуты полторы максимум, а беседа получилась аж на час с лишним. Думаю, это самое большое интервью, которое я когда-либо давал, и содержательно оно также самое полное.

Автор разрешил мне выложить его в мой YouTube-канал. Посмотрите, если интересно и время есть.

Говорим с Леонидом Канфером:

– об информационной войне России против Украины и всего мира, до сих пор так многими не осознанной;

– о борьбе крымских татар за свое право быть и о стремлении русских к тому, чтобы нас не было;

– о традиционных стандартах журналистики, которые вдруг перестают работать в период войны (с примерами);

– об окончательном разложении СМИ в РФ и о свободе слова в Украине;

– о том, почему одни называют меня «порохоботом», а другие – наоборот;

– о медийных провокациях против Украины на исторические темы, вообще о попытках смешивать историю и политику;

– о «русских либералах» как самом гибком подвиде Homo sapiens;

– о моих коллегах, бывших и нынешних;

– о моем личном выборе в жизни: что, как, почему.

А что ты думаешь об этом? Пиши в комментариях.

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Айдер Муждабаев, YouTube