Суд отложил рассмотрение дела об убийстве Вороненкова

До сих пор не проведена процедура отбора присяжных, по причине неявки адвокатов подозреваемого в организации покушения и убийства экс-депутата Госдуму Вороненкова.

Суд по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова перенес заседание. Такое решение приняла коллегия в пятницу, передает «Украинская Правда».

«Суд откладывает судебное рассмотрение на другую дату», – сказал председательствующий.

На заседание не явился адвокат одного из подозреваемых. Он сообщил о невозможности прибыть и попросил перенести рассмотрение.

Учитывая, что защитник вправе участвовать в процедуре отбора присяжных, суд решил отложить эту процедуру.

Следующее заседание запланировано на 12 сентября.

Адвокат Александра Лося Святослав Пархоменко рассказал «Украинской Правде», что находится в отпуске, поэтому попросил перенести рассмотрение.

«Кроме того, присяжных должны предупреждать за 5 дней», – подчеркнул он.

Он заверил, что на заседание в сентябре прибудет.

7 августа суд разрешил рассматривать дело присяжным и назначил первое заседание по существу.

Дениса Вороненкова убили выстрелом в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийцу Павла Паршова ранил охранник бывшего российского депутата – и он скончался в больнице.

У убийцы Вороненкова был сообщник – Ярослав Левенец, который с 2012 года находится в розыске за экономические преступления.

Лось, по версии следствия, был вместе с Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера.

Тарасенко был водителем «Ланоса», на котором приехал киллер. Его задержали 16 июля 2017 года.

В сентябре генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства находится на территории России и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а «исполнители, в основном, граждане Украины».

Позднее стало известно, что в организации убийства подозревается гражданин России Владимир Тюрин – бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен в розыск в Украине.

13 июня Шевченковский райсуд вернул на доработку прокурору обвинительный акт по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ.

Позже суду передали исправленный обвинительный акт и назначили новое подготовительное заседание.

«Украинская Правда»