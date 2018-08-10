Суд отложил рассмотрение дела об убийстве Вороненкова

До сих пор не проведена процедура отбора присяжных, по причине неявки адвокатов подозреваемого в организации покушения и убийства экс-депутата Госдуму Вороненкова.
Суд по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова перенес заседание. Такое решение приняла коллегия в пятницу, передает «Украинская Правда».
«Суд откладывает судебное рассмотрение на другую дату», – сказал председательствующий.
На заседание не явился адвокат одного из подозреваемых. Он сообщил о невозможности прибыть и попросил перенести рассмотрение.
Учитывая, что защитник вправе участвовать в процедуре отбора присяжных, суд решил отложить эту процедуру.
Следующее заседание запланировано на 12 сентября.
Адвокат Александра Лося Святослав Пархоменко рассказал «Украинской Правде», что находится в отпуске, поэтому попросил перенести рассмотрение.
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«Кроме того, присяжных должны предупреждать за 5 дней», – подчеркнул он.
Он заверил, что на заседание в сентябре прибудет.
7 августа суд разрешил рассматривать дело присяжным и назначил первое заседание по существу.
Дениса Вороненкова убили выстрелом в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийцу Павла Паршова ранил охранник бывшего российского депутата – и он скончался в больнице.
У убийцы Вороненкова был сообщник – Ярослав Левенец, который с 2012 года находится в розыске за экономические преступления.
Лось, по версии следствия, был вместе с Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера.
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Тарасенко был водителем «Ланоса», на котором приехал киллер. Его задержали 16 июля 2017 года.
В сентябре генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства находится на территории России и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а «исполнители, в основном, граждане Украины».
Позднее стало известно, что в организации убийства подозревается гражданин России Владимир Тюрин – бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен в розыск в Украине.
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13 июня Шевченковский райсуд вернул на доработку прокурору обвинительный акт по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ.
Позже суду передали исправленный обвинительный акт и назначили новое подготовительное заседание.