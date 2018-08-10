Порошенко: «Северный поток» – это «троянский конь» Кремля против европейской энергобезопасности

Фактический отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС несет в себе угрозы не только европейской энергобезопасности, но европейской геополитике.

Президент Петр Порошенко считает, что российский газопровод «Северный поток-2» – это «троянский конь» Кремля против европейской энергетической и, геополитической безопасности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение «Газпромом» решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной – это четкие и недвусмысленные сигналы относительно истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского Союза», – подчеркнул Порошенко.

Президент Украины призвал европейских партнеров «как можно быстрее избавиться от обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность».

Напомним, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что после постройки «Северного потока-2» и «Турецкого потока» транзит газа через Украину снизится в десять раз. Сейчас Украина получает около 3 млрд долларов в год от транзита российского газа.

В мае президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции с Ангелой Меркель заявил, что Россия не планирует прекращать транзит газа через Украину после того, как будет введен в эксплуатацию «Северный поток-2». Тогда он говорил, что поставки будут продолжены, если они будут «экономически обоснованы для участников экономической деятельности».

На встрече с президентом США Дональдом Трампом Путин снова пообещал сохранить транзит газа через Украину в случае строительства газопровода.

Накануне встречи стало известно, что США готовят санкции против участников строительства газопровода. Против строительства также резко выступают Украина, страны Балтии и Польша.

«Украинско-Российское обозрение»