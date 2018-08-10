Опубликованы фотографии новой украинской САУ «Богдана»

Речь о первой артиллерийской установке натовского калибра принятой на вооружение украинской армией. Сегодня прошли испытания в присутствии секретаря СНБО Украины Турчинова.

Украинские оборонные предприятия построили по стандартам НАТО новую самоходную гаубицу «Богдана». Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил на Житомирском полигоне ВСУ, где проходили испытания пушки, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, оружие имеет «натовский 155-мм калибр».

«Его важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня», – подчеркнул Турчинов.

Он рассказал, что специальными боеприпасами гаубица может поражать цель на расстоянии до 60 километров.

«Оружие такого калибра отсутствовало во ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии», – отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что стандартам НАТО также отвечает система менеджмента пушкой и технология ее изготовления.

«Оружие получило очень хорошее девичье имя – «Богдана», и я советую врагам Украины хорошо запомнить его», – подытожил Турчинов.

В тоже время, советник президента Юрий Бирюков в своем фейсбуке показал, как выглядит новая украинская самоходная артиллерийская установка «Богдана». Гаубица представляет собой 155 мм пушку на колесном шасси КрАЗ 6х6 с бронированной кабиной.

Дальность выстрела осколочно-фугасным зарядом – свыше 40 километров, активно-реактивным – свыше 50, заявил Бирюков.

Она необычная. Она непривычная. Она какая-то такая… странная. Но она — НАША. Она — 155-мм САУ "Богдана".Так, фоточки… Опубліковано Юрієм Бирюковим П'ятниця, 10 серпня 2018 р.

САУ «Богдана» будет принимать участие в военном параде 24 августа в Киеве.

Как сообщалось, государственный концерн «Укроборонпром» наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями.

Пресс-служба СНБО