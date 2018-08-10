Омбудсмены Украины и России договорились о помощи задержанным морякам

В заложниках у России – экипаж задержанного у побережья оккупированного Крыма украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, под арестом в Украине – капитан и моряки судна «Норда», задержанные украинскими пограничниками в Азовском море.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова договорилась с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой о предоставлении помощи морякам судов «Норд» и ЯМК-0041, задержанных украинской и российской стороной соответственно. Об этом написала на своей странице в Facebook Людмила Денисова.

«Состоялся телефонный разговор с уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой, в ходе которой обсудили ситуацию вокруг моряка судов «Норд» и ЯМК-0041. Договорились о предоставлении им помощи», – пишет украинский омбудсмен.

Відбулася телефонна розмова із Уповноваженим РФ з прав людини Тетяною Москальковою, в ході якої обговорили ситуацію навколо моряків суден «Норд» і ЯМК — 0041. Домовилися про надання їм допомоги. Опубліковано Людмилою Денісовою П'ятниця, 10 серпня 2018 р.

Напомним, Госпогранслужба Украины задержала сейнер «Норд» с 10 членами экипажа на борту в марте этого года. Капитану судна Владимиру Горбенко вменяется ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления – по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом).

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция – штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

4 мая российская сторона задержала рыболовецкое судно «ЯМК-0041» с украинскими моряками на борту. 16 мая Федеральная служба безопасности РФ объявила о возбуждении уголовного дела в отношении капитана судна Виктора Новицкого по ч.3 ст.256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). На судно «ЯМК-0041» наложен арест.

«Украинско-Российское обозрение»