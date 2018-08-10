В России решились на изъятие сверхдоходов у бизнеса

Сверхдоходы планируется изъять у нефтехимических, металлургических и других компаний. Средства необходимы для исполнения указов Путина.

Помощник президент России Андрей Белоусов предложил изъять 513,7 млрд рублей (7,7 млрд долларов) сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний, таких как «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», «Норникель», «Сибур» и другие. Полученными деньгами Белоусов предлагает покрыть расходы на исполнение указов Путина. Президент России визировал его словом «Согласен», пишут «Ведомости».

«Но что очень важно отметить – на что согласился президент. Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством России и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний. Поэтому экспертные точки зрения есть и они в экспертном режиме будут прорабатываются», – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Путин пока не планирует встречаться с бизнесом, который может затронуть предложение Белоусова, сказал Песков. «Нет, пока нет таких встреч в графике, потому что президент пока не давал согласия на какие-либо решения. Президент дал согласие на то, чтобы этот вопрос был экспертно проработан в правительстве», – уточнил он.

Напомним, что в России пятый год подряд заморожено формирование накопительной части пенсии, благодаря чему бюджет РФ получает десятки миллиардов рублей.

Напомни, что в России кроме повышения пенсионного возраста увеличили ряд налогов, выросли тарифы и ожидается рост цен осенью.

«Ведомости»