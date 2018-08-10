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Новости

В США на «спецпредставителя» России Сигала заведено уголовное дело о сексуальных домогательствах

«Радио Свобода»
10 августа 2018

В чем конкретно обвиняют киноактера пока не сообщается, но известно, что прокуратура Лос-Анджелеса завела уголовное дело о сексуальных домогательствах по обвинению от нескольких женщин.

Прокуратура Лос-Анджелеса расследует дело о сексуальных домогательствах, возбужденное против американского актера Стивена Сигала. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В чем конкретно обвиняют актера, прокуратура Лос-Анджелеса не уточняет.

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В январе полиция Лос-Анджелеса сообщала, что начала расследование в отношении Сигала. Тогда несколько женщин обвинили его в домогательствах.

Сигал обвинения отрицал.

Неделю назад Сигал получил должность в Министерстве иностранных дел России и был назначен спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

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2 года назад Стивен Сигал получил российское гражданство. Паспорт ему выдал лично президент России Владимир Путин.

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал назначение актера «жестом отчаяния».

Сигал был в числе приглашенных на инаугурацию Путина в мае 2018 года.

«Радио Свобода»

Tags: Россия, Стивен Сигал, США, уголовное дело

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